Ludvik Flatabø Thrane og 400 andre elevar heia heimefavoritten Klaus Finne fram til finalen.

- Yo, Klaus!, seier 9-åringen og strekkjer handa mot Big Air-helten frå nabo­laget. Ludvik går på Gullfjordungen skule, same skule som Klaus Finne i si tid gjekk på. I andletet til 9-åringen står det «Heia Klaus».

Verdscupen i Big Air opna i Myrkdalen med kvalifisering torsdag. Denne dagen hadde Gullfjordungen skule, Vangen skule og 6. og 7. klasse frå Skulestad skule teke turen til Myrkdalen. Totalt var det om lag 400 elevar i anlegget. Dei leika seg i Badnabakken, og samla seg rundt det store Big Air-hoppet når konkurransen starta.

Klaus Finne har nettopp landa sitt fyrste kvalifiseringshopp, og med grab og dobbelt cork 1440 fekk Finne poengsummen 85,60. Dermed var han sikker på finaleplass, sjølv om ein omgang stod att.

- Eg synest Klaus er kjempeflink. Han gjorde eit skikkeleg godt hopp, meiner Ludvik og legg til:

- Eg kjenner ikkje Klaus, men me bur ikkje så langt frå kvarandre.

Pappa Knut Finne fylgde spent med når sonen var i aksjon. Og han var letta då han såg korleis det gjekk med det fyrste­ kvalifiseringshoppet.

RAUDT, KVITT OG BLÅTT: Abigayl Weldu får flagget teikna i andletet av Inga Bjotveit.

- Dette var bra. Han hoppa akkurat slik han sa han skulle gjera det, seier Knut Finne.

Solveig Nedkvitne Herre er med i bakken. Ho var lærar på Gullfjordungen skule også då Klaus Finne gjekk på skulen­. Ho helsa på heimefavoritten.

- Denne veka har elevane spurd meg fleire gonger om eg var læraren til Klaus. Eg var ikkje det, men eg hugsar han godt frå friminutta, fortel ho. Det er ingen tvil om at skuleelevane har gledd seg til å koma for å sjå på Klaus Finne og dei andre akrobatane i Big Air.

Mange skuleelevar samlar seg rundt heimefavoritten. Han skriv autografar.

- Skriv på jakka mi!, seier fleire av dei.

- Er du sikker på at eg skal gjera det?, svarar Finne.

Andre vil ta selfies saman med han. Og heimefavoritten stiller opp.

- Det er berre kjekt dette, seier Finne.

Oscar Solbakk Marrier (10) har også «Heia Klaus» i panna.

- Klaus og eg er frå same nabolaget. Så klart eg må heia på han. Eg synest han var god.

Om det store hoppet som er bygt opp med 50.000 kubikk med snø, seier Oscar:

- Det ser tøft og kjekt ut å hoppa der. Eg hadde ikkje våga å hoppa der i dag. Det er for stort for meg.

SOM PLANLAGT: Pappa Knut Finne er nøgd når han ser sonen gjera alt som planlagt.

Han stortreivst med skidag i staden for skuledag. Han fekk med seg både konkurransen, stod på ski sjølv og leika seg med bygging i snø.

I deT andre kvalifiseringshoppet lukkast ikkje heimefavoritten særleg godt. Dermed vert han ståande med 85,60 og det held til 6. plass. Det ti beste kvalifiserte seg til finalen fredags ettermiddag/kveld.

- Eg er godt nøgd med dette hoppet. Eg kom meg til finalen med god margin, og eg har meir inne, seier Klaus Finne.

Best i kvalifiseringa var Eirik Sæterøy, som nyleg tok sylv i X Games på Hafjell. Birk Ruud tok 2. plassen og den svenske favoritten Henrik Harlaut tok 3. plass. Etter Klaus Finne, var det svensken som var mest populær mellom publikum. Harlaut vann X Games på Hafjell og er ein populær utøvarar.

- Det er jätte kul her på Voss, seier svensken og gjev high five til skule­elevane som flokkar seg rundt han.

Det var heile 11 nordmenn til start i herreklassen i Myrkdalen. Men her var også utøvarar frå Tyskland, Canada, Frankrike, Italia og til og med Mexico.

ACTION: Klaus Finne var alt finaleklar då han landa litt for hardt i andre kvalifiseringsrunde.

I dameklassen var det berre fire startande­, og alle er klare for finalen. Her er det ein norsk deltakar: Tora ­Johansen.

ABIGAYL WELDU får teikna det norske flagget i andletet av Inga Bjotveit.

- Det er kjekt å vera her. Dei er skikkeleg flinke til å stå på ski, seier Abigayl og ser opp på hoppet medan flagget tek form.

Køen for å få teikna andletet er lang.

- Eg har ikkje tal på kor mange eg har teikna i andletet i dag. Men det er mange. Og det er kjempekjekt at ungane­ kosar seg her, meiner Bjotveit, som er marknadsarbeidar i Myrkdalen Fjellandsby­ AS.

I går ettermiddag var det finale i Myrkdalen. Denne gjekk etter at avisa gjekk i trykken. Og laurdag er det nok ein sjanse for Klaus Finne og dei andre Big Air-utøvarane. Då går siste verdscupkonkurranse av stabelen denne sesongen. Fyrst er det kvalifisering på morgonen, så er det verdscupfinale.

- Det er skikkeleg artig at me får to konkurransar her, seier Klaus Finne. Opphavleg skulle det vera lagkonkurranse laurdag, men dette vart det gjort om på berre nokre dagar før konkurransen.