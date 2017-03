7. plass til Klaus Finne

Det gjekk ikkje heilt så bra som vossingen hadde håpa i Big Air-konkurransen laurdag.

- Eg dreit meg ut på siste hoppet, seier ein tydeleg skuffa Finne like etter konkurransen.

Det var verdscuprenn i Big Air i Myrkdalen, og eit fargerikt heimepublikum hadde møtt opp for å heia Finne fram.

HEIA: Mange hadde funne vegen for å heia på den lokale helten.

Glapp graben

Finne starta bra. Dobbel cork 1080, skrudd mot høgre. Han enda første omgang på 6. plass, med 64,20 poeng.

Andre omgang var Finne sin beste. Timbuktu sin «Himmelen» drønna ut av høgttalarane då dei fyrste skikøyrarane sette utanfor hoppkanten og opp i himmelen. Finne landa, til den nette poengsum 84,40. I denne konkurransen er to av tre hopp er teljande, så no låg forholda til rette for at det kunne gå strålande for vossingen.

Så kom tredje og siste hopp. Publikum jubla ekstra høgt då Finne passerte den to meter høge hoppkanten. Det vart 58.80 poeng, den dårlegaste, og derfor ikkje-teljande summen.

- Han slapp graben litt tidleg, forklarte kommentatoren til publikum då dei kunne sjå trikset i saktefilm på storsjerm like etterpå.

- Det hadde vore mogleg å gjere det ganske bra. Eg bomma rett og slett, sa Finne.

SNØVÊR: Det var snø i lufta, men god stemning i Myrkdalen.

Heilnorsk pall

Men det blei norsk gull. Christian Nummedal stakk av med sigeren med 177,80 poeng, etter ein sisteomgang som imponerte dei fleste. Sølvet gjekk til Birk Ruud med 170,20 poneng, og bronsen til Ferdinand Dahl med 160,60. Finne avslutta med 148,60 samanlagt, på 7. plass..

I damene sin Big Air-konkurranse var det svenske Emma Dahlström som gjekk sigrande ut av målområdet med 171,20 poeng. Andre plass gjekk til italienske Silvia Bertagna med 160 poeng og tredjeplass til norske Tora Johannesen, nesten førti poeng bak italienaren.

Det var ti finalistar i herreklassen og fem i kvinneklassen.

Vertdscupen fortset

Lagkonkurransen som skulle ha vorte arrangert laurdag er erstatta av ein ny individuell verdscupkonkurranse. Då vert cupen samanlagt avgjort.

- Då er det berre å køyra på, sa Finne.