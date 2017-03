Fall og skade på Slåtten

Vinjar Slåtten og Tevje Lie Andersen rauk tidleg ut av VM i parallellkulekøyring.

- Vinjar fall ved siste hoppet, og fekk tommelen ut av ledd, seier Sigbjørn Slåtten, far til Vinjar, på mobil frå Sierra Nevada i Spania. Slåtten rauk dermed ut etter fyrste duell mot russiske Andrey Makhnev i VM i parallellkulekøyring i dag.

Tevje Lie Andersen vann sin fyrste duell då han møtte Martin Romero frå Spania. I neste runde møtte vossingen Thomas Rowley frå USA. Her vann amerikanaren knipe 20-15. Og dermed var VM over også for Lie Andersen. Han ender då rundt 20. plass i VM.

Begge vossingen fekk ein fin start på VM onsdag, då begge kom seg til finalen. Slåtten kom på 7. plass og Lie Andersen vart nr. 17.