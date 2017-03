Friske takter i Herresåsen

«Herresåsen rundt» vart ein vindfull og frisk affære for dei 103 som deltok på den 17. utgåva av skiløpet. - Me likar godt å gå på ski her, seier familien Døskeland.

Sundag var det fyrst duka for trimrenn, der til saman 52 stykk stilte til start utover føremiddagstimane. Mellom dei var tvillingane Kaisa og Isak Steine Døskeland (10) og kusina Ingrid Døskeland (7). - Me har gått masse på ski her før, men ikkje vore med på «Herresåsen rundt» før, seier Isak. Han tykkjer det er fint skiterreng i Herresåsen. Heile familien er glad i å gå på ski der. - Eg skal øva på teknikkar i skisporet, som skøyting, fortel han og går litt rundt for å testa skia. - Eg tykkjer det er gøyast å gå opp og ned bakkane, seier Ingrid. KJEKT PÅ TUR. Saman med veslebror Magnus Døskeland (5), som elles ikkje var så veldig gira på å gå skitur i den sure vinden, gjekk Ingrid tur med pappa Trond Døskeland og mamma Hilde Døskeland, pluss onkel Ketil Døskeland og tante Åse Steine, som er foreldre til tvillingane. Gjengen frå Bergen var på hytta i siste helga av vinterferien sin. - Me har med oss kvikklunsj og kakao på tur. Og så brødskiver då! Kristina Olde (16) og Brynjulv Flatekvål (17) tok seg også tid til å vera med i trimklassen, begge for niande gong. SKØYTA SEG RUNDT: Kristina Olde og Brynjulf Flatekvål (bak) gjekk turrennet under Herresåsen rundt.

- Me skal skøyta og kjem nok til å gå i eitt sett utan pausar. Me bruker nok ein god time på det. Eg var med på konkurranserennet eitt år, men tykkjer det er kjekkare å gå tur, seier Olde. ALT STEMTE. Konkurranseklassen gjekk klokka 12, og då det var fellesstart på hovuddistansen som var 30 km klassisk, saman med klassane som gjekk 7,5 km og 15 km. Alt i alt stilte 51 skiløparar til start, mange av dei lokale. Håvard Skjeldal (Bulken IL/Vossalangrenn) gjekk inn til fyrsteplassen i sin klasse for gutter 13 til 14 år. Han gjekk inn på tida 33.29, og var nest raskast av alle som gjekk 7,5 km. - Det gjekk veldig bra i dag. Litt trått der det hadde blåst over snø i sporet, men elles er eg nøgd. Alt stemte i dag, seier Skjeldal, som gjekk Herresåsen rundt fyrste gong i fjor. Markus Håheim (Voss IL) gjekk inn til femteplass i same klassen som Skjeldal. - Løpet var ganske tungt, men eg er nøgd sjølv om eg sikkert kunne vore betre, seier han. Håheim hadde ein klar plan for korleis han skulle leggja opp skiløpet sitt. FLINKE: Tvillingane Kaisa og Isak Steine Døskeland (10) var med familien i Herresåsen. - Me skal øva på teknikkar, seier Isak.

- Eg ville halda ryggen til han føre meg og sjå korleis det gjekk, fortel skiløparen. TIL HARSTAD. Tuva Bull Hjeltnes (Ulvik Il/Vossalangrenn) gjekk inn til tida 37.36, og vart med det nummer fire av fire jenter i klasse 17-20 år. - Det var veldig tungt. Eg gjekk det eg kunne, men forma har ikkje vore heilt bra i vinter, fortel ho. Likevel vart det ei bra treningsøkt, som ho sjølv seier. - Eg fekk ein liten spurt der på slutten. Elles forventa eg ikkje så mykje, seier Bull Hjeltnes. Til helga reiser ho til Harstad for å delta på junior NM. - Eg gler meg jo, men det er ikkje så kjekt når eg føler at forma ikkje er så bra. Men eg får gjera det besta ut av det, fortel ho. RASKE SKILØPARAR. Raskast mellom dei som gjekk distanserennet på 30 km var Daniel May Instanes frå Fana IL, som brukte ein time og 24 minutt. Beste lokale skiløpar vart Einar Bystøl (Voss IL), med tida ein time og 33 minutt. Som opplading til skirenn seinare i veka gjekk Erling Fagerbakke Fosse (Voss IL) halve løypa, på tida 37.59. Også Kristian Skjeldal (Bulken IL) gjekk 15 km, og kom i mål eitt sekund bak Fagerbakke Fosse. Med fire ulike klassar som gjekk 7,5 km, vart raskaste skiløparen Jonatan Gjerstad Skjerping frå Osterøy IL med tida 32.09. Håvard Skjeldal som nemnt i mål berre eitt minutt og tjue sekund etter. OPP IGJEN: Det er ikkje like lett for alle. Magnus Døskeland (5) datt ein heil del, men gav ikkje opp under Herresåsen rundt.

GLADE. Årets «Herresåsen rundt» hadde ikkje den heilt store påmeldinga. Med 52 trimmarar og 51 som starta konkurranserennet, vart det ikkje eitt av toppåra. - Det plar å vera rundt 150 deltakarar. Me satsar på fleire til neste år, seier Knut Arvid Olde. Lite snø har også vore ein medverkande faktor til færre påmelde. - Snøen kom veldig seint, og nokre har nok ikkje fått trent seg opp nok til å gå konkurransen. Likevel, mange turrenn i distriktet har vorte avlyst i år, så me er veldig glade for at me får til å arrangera, seier Kjersti Aasbrein. SPURTA: Tuva Bull Hjeltnes (Ulvik IL) spurtslår Kolbein Olavson Klette (Viljar IL, Vossalangrenn) under Herresåsen rundt.



NØGD: Håvard Skjeldal (Bulken IL, Vossalangrenn) går i mål. Han var godt nøgd med eige løp.



VANN: Einar Bystøl (nr. 22) klar for 30 km med fellesstart. Han vann sin klasse M 56-60 år.



TAKTIKK: Markus Håheim (Voss IL) går i mål på Herresåsen rundt. Taktikken var å halda ryggen til han som låg føre.

