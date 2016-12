Går for topplass i Tour de Ski

Sjur Røthe erstattar Petter Northug i Tour de Ski.

- Eg har jobba for å levera godt under Tour de Ski, så målet mitt er å kjempa i toppen, seier Sjur Røthe. Sesongstarten har ikkje vore heilt som vossingen hadde tenkt seg, og han vart vraka då landslagsleiinga tok ut laget til den tøffe touren. Men då Petter Northug måtte melda forfall, fekk vossingen grønt ljos for å reisa til Sveits, Tyskland og Italia for å gå touren likevel.

- Det var ein nedtur å ikkje bli teken ut, sjølv om eg er einig i uttaket, seier Røthe. Sist verdscuprunde stod han over på grunn av sjukdom.

- No er eg frisk og rask, seier Røthe.

Jol på Voss

I år feirar langrennsløparen jol heime med familien på Voss.

- Det er nokre år sidan sist, så det vert kjekt. Ekstra moro er det at eg nettopp har vorte onkel, seier Sjur Røthe, som har pinnekjøt som jolemiddag. Men kor lenge han vert på Voss, er han ikkje sikker på. Planen var å trena ei stund i heimbygda.

- Men då eg likevel fekk sjansen til å gå touren, må eg leggja om på planane, så eg reiser kanskje alt 1. joledag, seier Røthe.

VM-håp

Det store målet i vinter er sjølvsagt ski-VM. Og kampen om ein plass på det norske VM-laget er knalltøff.

- Eg håpar sjølvsagt å gå godt i touren, koma tilbake derifrå med ei god kjensle og sikra meg ein VM-plass, seier Røthe.

VM går i Lahti i Finland 23. februar­ til 5. mars.

Trur på Sjur

Landslagstrenar Tor Arne Hetland­ har tru på vossingen i Tour de Ski.

- Sjur gjekk godt under mini­touren på Lillehammer i starten­ av desember, men vart lettare forkjølt etter verdscupen i Davos, og han kunne ikkje gå renna i Frankrike. Etter nokre rolege dagar med kvile, er Sjur no i full trening heime på Voss. Sjur er ein stabil tourløpar, så årets Tour de Ski skal passa han godt, seier landslagstrenar Tor Arne Hetland til langrenn.com.

Tour de Ski startar i Val Mustair, Sveits, nyttårsaften, og vert avslutta i Val di Fiemme, Italia med etappe opp ei alpinløype.