Handbak-feber i Granvin

- Det er flott å sjå kor ivrige dei er her, seier muskelmannen Lars Rørbakken om den nystifta handbak-klubben i Granvin.

I november 2016 vart Granvin Handbakklubb (GHK) oppretta, og Erling Midttun valt til leiar. No håpar dei endå fleire vil verta armkrigarar.

Treningsklubben «Aktiv Kropp» fekk tildelt øyremerkte pengar frå Sparebanksstiftinga som skulle gå til å starta lågterskeltilbod innanfor sykling og handbak.

Bord vart bestilt frå Polen, og lokale har dei hjå Aktiv Kropp. No finn ein både store og små i kraftanstrengande duellar på borda i Granvin.

- Noko av tanken er å fanga opp mellom anna dei som fell av dei tradisjonelle organiserte idrettane som ungdommar, når det vert meir seriøst og dei ikkje vil satsa på det, seier Midttun.

Handbak passar, då det er ein sport det er raskt å koma i gang med, sidan ein ikkje treng å skaffa utstyr av noko slag.

- Og sjølv om ein konkurrerer åleine mot ein annan, så kallar eg det ein lagsport. Alle som er her vil sjå dei andre verta betre og kjem heile tida med råd om korleis ein kan verta betre.

Samling i gymsalen

Laurdag var klubben samla til treningssamling i gymsalen. Til stades var sjølvsagt gravensarar, men også representantar frå handbakklubbane i omliggjande kommunar.

- På mellom anna Voss, i Odda og i Lærdal har ein etablerte miljø for handbak, så nokon av dei har vore her i dag for å trena saman med oss.

Midttun fortel om eit yrande miljø for handbak, spesielt på Vestlandet. Geografisk sett ligg Granvin fint til for framtidige samlingar også.

- Me vert jo på ein måte møteplassen for klubbane rundt oss. For klubbane i Hardanger, og dei mot Bergen, ligg me midt i smørauga.

Om lag 25 personar i alle aldrar var til stades då Hordaland vitja samlinga, eit tal Midttun hadde håpa ville vore litt høgare.

- Eg håpte jo at det skulle kome litt fleire nye, og ikkje minst foreldre, for me treng fleire som kan vera med i styret av klubben.

Meistervitjing

Inviterte til samlinga var også Frode Haugland og Lars Rørbakken. Fyrstnemnde tok mellom anna bronse i EM 2013 og er noregsmeister for Os Handbakklubb dei siste sju åra, medan dalingen Rørbakken er i verdstoppen innan idretten.

- Det er veldig kjekt å sjå nye klubbar dukka opp, slik at fleire byrjar og eg kan få meir konkurranse, seier Haugland og ler.

Han fortel at grunnivået hjå juniorane i Granvin var overraskande høgt.

- Eg ser at dei har plukka opp mykje kunnskap frå videoar på YouTube og liknande, som dei nyttar i treninga, seier Haugland.

- Det er flott å sjå kor ivrige dei er her, og eg synest det var godt oppmøte, legg Rørbakken til.

Éi jente

I den mannsdominerte gjengen i Granvin er det som oftast berre éi jente til stades, 15 år gamle Anja Kjerland Dahle.

- Erling spurde om eg ville starta med handbak, så eg berre tok sjansen. Det har eg ikkje angra på, seier Dahle.

Ho har alltid drive med fotball, men dei seinare åra har ho i tillegg brukt mykje tid på styrketrening. Handbak har gjeve ho ein sjanse til å nytta styrketreninga i sportsleg samanheng.

- Noko eg innsåg raskt, til mi store overrasking, var kor mykje teknikken hadde å seia, det er ikkje berre styrken det går på, forklarer ho.

Ho kosar seg på treningane med GHK, men har eit von for framtida om at fleire jenter kjem med.

- No er eg jo van med å vera den einaste jenta på trening, men det hadde vore kjekt med fleire jenter, så eg kunne trena med nokon som har dei same fysiske føresetnadene som meg sjølv, avsluttar ho.