Endeleg poeng for Voss HK

HANDBALL: Voss HK spela uavgjort mot Sotra 2, og ­sikra seg poeng for fyrste gong sidan november.

- Dette var ein svært varierande kamp av oss - der me hadde alle moglegheiter til å ta to poeng, seier Monica Bakketun (biletet). Veteranen­ spela ein god kamp og skåra fem av laget sine mål.

Etter fem strake tap, fekk endeleg Voss HK poeng. Sist laget vann var mot Gloppen 12. november.

- Me står ein spesielt god 2. omgang i forsvar. Og me tek med oss god lærdom frå kampen som me brukar vidare i treningsarbeidet, seier Bakketun.

Erik Blindheim leia kampen­ frå benken.

- Det er godt å ha han med oss på slike slitekampar, seier Bakketun.

Alt sundag er det ny kamp for 3. divisjonslaget. Då er det heimekamp mot Florø.

- Me nullstiller oss og stiller­ med same laget, pluss Hege Bakketun sundag.

SOTRA 2 - VOSS HK

SOTRA 2-VOSS HK 28-28

3. divisjon, kvinner. Sotra 16.3.

VOSS HK: Lise Fretheim, Ingeborg Almeland Tveit (7 mål), Jorid Vivås (6), Tale Mossige Loven (5), Monica Bakketun (5), Kari Ringheim, Anna Bryn (1), Lena Linga Berge (1), Lina Børven, Ida Marie Trøen og Johanne Rokne.