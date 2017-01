«Heilt rå X-Games-finale»

Klaus Finne køyrde X-Games-finale i Aspen i natt.

- Heilt rått, kommenterer vossingen.

Klaus Finne reiste til Aspen som fyrste reserve til X-Games-finalen i Big Air ski. Arrangørane inviterte åtte utøvarar til finalen, pluss nokre reservar.

- Eg reiser bort og lader opp som om eg skal delta. Så for me sjå kva som skjer. I fjor var det to av reservane som fekk køyra konkurransen, sa Klaus Finne til Hordaland då han reiste til USA nyleg.

Natt til sundag norsk til var det stor stemning blant publikum og full fart og spektakulære triks i Big Air-konkurransen. Klaus Finne enda til slutt på 6. plass.

James Woods, Storbritannia vann gull. Svenske Henrik Harlaut kom på 2. plass, medan sveitsaren Kai Mahler tok 3. plassen.

X-Games i Aspen, USA er det aller største ein Big Air-køyrar kan vera med på.

Saka vert oppdatert.