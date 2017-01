14.-plass til Røthe

Sjur Røthe kom på 14.-plass på den nest siste etappen av Tour de Ski i Val di Fiemme laurdag ettermiddag. - Det var ein kamp i dag, seier Sjur.

Rennet, 15 kilometer klassisk fellesstart, gjekk i Val di Fiemme, og vossingen Sjur Røthe kom i mål 19,2 sekund bak vinnaren Martin Johnsrud Sundby.

- 14.-plass er greitt. Eg er ganske sliten no, etter fleire harde renn, og i dag var det tøft mentalt. Eg hang på halen av feltet heile vegen, og då me nærma oss mål var tanken heilt tom, seier Røthe på telefon frå Val di Fiemme.

Hadde von pallen

- Korleis har du det no?

- Det er klart at det tek til å skranta no. Touren byrja bra, så vart det litt stong-ut, med fall og nokre uheldige kombinasjonar av uflaks og udyktigheit, som har gjort at eg ikkje er heilt der eg hadde von om før Touren byrja. Eg hadde nok von om å tevla om dei gjævaste plassane, og om pallen i dag, men samstundes ser eg at det er eigne feil som dreg ned, så eg er litt skuffa, seier Røthe, som har ein fjerdeplass som beste notering i Touren i år.

- Gje på oppover

- Korleis legg du opp løpet for i morgon?

- Eg går ut saman med Andrew Musgrave, og me vil nok prøva å hjelpa kvarandre fram til motbakken, og då er nok berre å gje på oppover.

- Og etter Monsterbakken, og Touren?

- Ja, då skal eg kvila meg ut, lada batteria, eta godt og sjå framover mot renna som kjem seinare i vinter, seier Sjur Røthe til Hordaland laurdag ettermiddag.

Røthe ligg samanlagt på ein 15.-plass så langt i Touren. Rennet i dag var den sjette, og nest siste etappen i Tour De Ski. Konkurransen vert avslutta med det ni kilometer lange rennet opp slalåmbakken i Val di Fiemme sundag.