Arrangørane manglar dugnadsfolk til noregscuprenna

Rennleiar Arnstein Aas ber Voss visa seg som dugnadsbygda under noregscupen for junior. - Me treng framleis 60-70 personar som kan ta vakter, seier Aas.

Noregscupen for junior går av stabelen 17. til 19. februar i Voss ski- og tursenter. Arrangørane reknar med 850-900 deltakarar som skal gå alle tre dagane.

- Dette er eit omfattande arrangement over tre dagar. Me har til no 80 dugnadsarbeidarar med. Men me treng nok 150 totalt. Så no har folk sjansen til å melda seg på vakter. Me treng både løypevakter, folk i kafé og parkeringsvakter, seier Aas.

Snøproduksjon

Arrangementet er eitt av dei største som har vore på Voss, i omfang.

- Me bidreg godt til næringslivet. Me har selt 1550 sengeplassar til hotell og andre overnattingsstader frå Ulvik til Myrkdalen. I tillegg er det nokre som bur privat, seier Arnstein Aas.

Vinteren har så langt vore noko snøfattig, men arrangørane har nok snø til noregscupen.

- Hadde rennet vore no, hadde me hatt gode forhold. Det har kome litt nysnø og snøkanonane jobbar for fullt. Me har no 2000 kubikk med snø liggjande, og vêrmeldingane er gode så langt me kan sjå, seier Arnstein Aas og legg til:

- Eg håpar på 20 cm med nysnø før arrangementet.

Under noregscupen kan utøvarane og leiarane ta i bruk den nye garasjen.

- Me har bygt ein ny stor garasje som vert nytta som smørjehall under stemnet. Garasjen skal elles nyttast som lagringsplass for snøkanonar og anna utstyr, seier Aas.

Høgdepunkt

For mange lokale langrennstalent er noregscupen på heimebane det store sesongmålet.

- Eg går NM-stafett sundag, men det er noregscupen på Voss som er det store målet denne sesongen, seier Erling Fagerbakke Fosse.

Emma Skjoldli, Bulken, er nok den av dei lokale utøvarane som har best sjanse til å vinna på heimebane.

- Noregscup på Voss vert skikkeleg kjekt, seier Skjoldli.