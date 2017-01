Ingen stor dag for Sjur

- Motivasjonen datt litt i grus, seier Sjur Røthe. Heller­ ikkje fredagens etappe­ i italienske Toblach vart nokon sportsleg opptur for vossingen.

Tysdag kjempa Sjur om ein plass på pallen då han datt heilt på slutten og kom inn på ein skuffande 15. plass etter 20 km med skibyte. Det kan nesten verka som om uhella har teke litt av gneisten frå den gode vossingen, for korkje på jaktstaren onsdag eller på fredag, der distansen var 10 km fristil, vart resultatet noko særleg å skriva heim om.

Sjur hadde startnummer 24 på intervallstarten fredag, men sjølv om han hadde gode løparar både før og etter seg i sporet­, fekk han aldri opp det store drivet­.

Gradvis nedover

Ved passering 2,1 km var han nr 13 då alle dei 44 startande hadde passert. Etter 6,6 kilometer hadde Sjur falle til ein 21. plass, og i mål kom han inn til delt 27. plass, 1.00,5 bak vinnaren Sergey­ Ustiugov. Det er mykje på ein 10 kilometer på dette nivået.

Samanlagt er Sjur nummer 16, 4.52,5 bak leiande Ustiugov. No ventar to etappar: 15 km klassisk fellestart i Val di Fiemme i dag, og den avsluttande 9 km lange etappen som endar på toppen av slalåmbakken i Val di Fiemme i morgon.

Framleis optimist

- Nei, det har ikkje vore det store etter uhella på tysdag, det har liksom berre balla på seg. Eg må vel vera så ærleg å seia at motiva­sjonen datt litt i grus. Men, eg har berre meg sjølv å skulda på, så eg må berre stå på og ha trua på ein god klassisk-etappe i Val di Fiemme, seier Sjur på telefon frå Italia.

Etappen i Toblach gav ein del store og uventa utslag, noko som fekk dei ekspertkommentatorane på NRK1 til å spekulera i om fleire av løparane, mellom­ andre ein del av dei norske, hadde dårleg gli. Fleire løparar tapte halvminuttet og meir på den siste halvannan kilo­meteren frå toppen av løypa og ned til stadion.

- Det er vanskeleg å seia når du går åleine uti der, men eg følte for min del at skiene var gode nok til at eg kunne ha vore med heilt framme, seier Sjur.

Satsar på NM

Sjur Røthe trur heller ikkje han har gått seg ut av VM-laget med prestasjonane i Tour de ski. Det er ikkje mange andre av dei norske­ løparane som har prestert­ jamt bra heller, så Sjur trur prestasjonane under fyrste­ del av NM på Lygna heilt i starten­ av februar vil vera avgjerande for kven som får VM-plass av dei norske herreløparane. Kanskje er det særleg distansen med skibyte og femmila - og eventuelt ein stafett-etappe - Sjur kan ha von om å få gå i VM.