Kanonløp av Sjur Røthe

Sjur Røthe var med og prega verdscupløpet frå start til mål. Til slutt var han 0.1 sekund frå pallen.

- Eg er godt nøgd. Men surt å ikkje komma på pallen i dag. Det er godt at kroppen fungerer bra igjen, seier Sjur Røthe til NRK etter rennet. Vossingen sende ein god VM-søknad.

Offensiv

Sjur Røthe opna sterkt på 30 km fellesstart i klassisk stil i Falun sundag. Og dermed fylgde han planen han la før løpet.

- Eg vil vera med å setja fart frå start av. Slik at me får litt strekk i feltet. Og så får eg håpa at eg er mellom dei som er med inn i tet til slutt, sa Sjur Røthe til NRK før rennet.

Ved passering 5,7 km var vossingen heilt i tet. Med Martin Johnsrud Sundby like bak. Ved bonus sprint på 65, km plukka vossingen med seg 12 ekstra verdscuppoeng då han passerte like etter Johnsrud Sundby. På neste bonus sprint, 11,5 km passerte vossingen på 4. plass, 3,1 sekund bak leiaren.

Inne på stadion halvvegs i løpet passerte Røthe langt framme i tetgruppa.

- Det sprudlar av Røthe i dag. Det er kjekt å ha Røthe tilbake for full, kommenterte NRK-kommentatorane då Røthe tok tet like etter runding. Ved tredje bonsusprint ved 16,5 km var Røthe nummer to, bak Johnsrud Sundby.

Mange bonsupoeng

Ved passering 18, 2 km var Røthe igjen fyrst. Men feltet var framleis nokså stort - 16 løparar hang godt med. Men ved 20,7 km hadde vossingen sett fart og fekk ei luke på 5,3 sekund til feltet. Ved fjerde bonussprint plukka Røthe med seg 15 verdscuppoeng. Totalt fekk han 47 bonuspoeng. Han var 8,5 sekund framfor finske Heikkinen.

Russiske Sergey Ustiugov sette fart og tok igjen vossingen inn på stadion 5 km før mål. Dermed var feltet igjen samla.

Svenske Daniel Rikkardson tok over kommandoen frå 23 km. Men Røthe var med heit framme.

- Det er sterkt av Sjur etter å ha gått åleine lenge, kommenterer NRK.

I den lengste motbakken 1,5 km før slutt gjekk Martin Johnsrud Sundby for fullt. Emil Iversen var med like bak. Sjur Røthe måtte innstilla seg på å kjempa om 3. plassen. Emil Iversen spurta inn til gull med tida 1.15.46,2, Sundby tok sylv. Røthe kom i spennande duell om 3. plassen. Han tapte med minimalmargin for svenske Calle Halfvarsson, og enda på 4. plass - 5,7 sekund bak Iversen.