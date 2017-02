PARK CITY: Langrennsløpar Karoline Simpson-Larsen frå Voss kom fredag på ein 23. plass i 10 kilometer med skibyte under junior-VM i Park City, USA. Vossingen var vel to minutt bak vinnaren, Marte Mæhlum Johansen, som kom inn på 27 minutt og 17 sekund. Karoline er no med og kjempar om plass på laget i søndagens stafett.