Karoline skal kjempa for Noreg i Park City

Karoline Simpson-Larsen (19) er klar for junior-VM i Park City i USA.

- Ho skal gå 10 km med skibyte, opplyser landslagstrenar Geir Endre Rogn til Hordaland. Og dersom vossingen gjer det godt på distansen, er ho aktuell for stafettlaget i meisterskapen. Landslagsleiinga tok denne veka ut ein tropp med 15 utøvarar som skal representera Noreg i junior-VM. Meisterskapen startar med sprint 31. januar og vert avslutta med stafett 5. februar.

- Det var veldig kjekt å få denne beskjeden, seier Karoline Simpson-Larsen, som fredag set kursen mot USA.

Knall og fall

For å ta ut laget til junior-VM i Park City er det halde to VM-mønstringsstemne i noregscupen. Den fyrste helga gjorde Vargar-løparen det godt. Ho tok 3. og 5. plass på distanserenna i klassen kvinner 19/20. I den siste mønstringshelga, som gjekk på Nes sist helg, mislukkast vossingen totalt. Ho fall og øydela begge distanserenna der.

- Eg var lenge usikker på om eg kom til junior-VM på grunn av desse to renna, seier vossingen.

- Det var mange årsaker til at Karoline ikkje kom opp i toppen på Nes. Som to fall og løyper som ikkje passa henne spesielt godt, seier landslagstrenaren og vel å setja dette på kontoen for uhell.

- Karoline gjorde det så bra i fyrste uttakshelga, og me veit kva ho står for. Ho er eigentleg betre dess lengre løpet er og dess hardare løypene er, seier landslagstrenaren. Han meiner dette er eigenskapar som passar perfekt nettopp for den lengste distansen under junior-VM.

- Løypene der er tøffe, og går i rundt 1800 meters høgde, seier landslagstrenaren. Han har fylgt nøye med på landslagseleven sin frå Voss og ser mykje lovande i Vargar-løparen.

- Karoline har ei veldig god utvikling. Ho er skikkeleg god på uthaldenheit, og ho er sterk i motbakkar og i tøffe løyper, seier Rogn.

«Ikkje peiling»

Karoline Simpson-Larsen har tidlegare teke medalje i nordisk meisterskap, men ho har lite internasjonal erfaring.

- Eg har ikkje peiling på kor langt opp på resultatlista eg kan koma på ein dag der alt klaffar for meg, så plassering tenkjer eg ikkje på. For meg handlar det om å treffa med forma, og gå så godt som mogleg. Klarer eg å få ut alt eg er god for, er eg godt nøgt uansett plassering, seier 19-åringen.

Heller ikkje landlagstrenaren vil spekulera i kor høgt oppe på lista Simpson-Larsen kan koma.

- Det er få internasjonale renn for juniorane, så det er vanskeleg å ha full oversikt over kor gode dei andre løparane er, seier Rogn.

Høgdeutfording

Langrennsløypene i Park City ligg på oppmot 1800 moh. Så høgt har Karoline Simpson-Larsen aldri konkurrert før.

- Eg er spent på korleis eg reagerer på høgda. Me reiser alt no på fredag, så eg håpar eg har tid til å tilpassa meg høgda før konkurransen ei veke seinare.

Noregs skiforbund har teke ut denne troppen til junior-VM:

Kvinner: Marthe Mæhlum Johansen, Østre Toten Skilag, Martine Lorgen Øvrebust, Stordal IL, Mathilde Myhrvold, Vind IL, Martine Engebretsen, IL Heming, Karoline Simpson- Larsen, Vargar IL, Marthe Klausen, Konnerud IL, Julie Victoria Berg, Leksvik IL og Kristine Stavås Skistad, Konnerud IL

Menn: Thomas Bucher-Johannessen, Fossum IF, Herman Martens Meyer, Frogner IL, Thomas Helland Larsen, Fossum IF, Petter Stakston, Søre Ål IL, Jon Rolf Skamo Hope, Hyen IL, Jo Svinsås, Rindal IL og Harald Østberg Amundsen, Asker SK.