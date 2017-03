Lovande vossingar i hovudlandsrennet

Torjus Klette og Daniel Dukstad gjekk inn til 11. og 13. plass i konkurransen med over 300 utøvarar.

Ti gutar og fire jenter frå Voss gjekk hovudlandsrennet på Tolga i Hedmark med helga. Fire av løparane nådde topp 30-plasseringar.

Fredag gjekk utøvarane distanserenn i fri teknikk.

I gutar 15 gjorde Voss det svært bra. Torjus Klette vart nr. 11, Daniel Dukstad nr. 13, Eskil Tveiten nr. 29, Magnar Lussand Selheim 189 og Martinius O. Røthe 208.

I gutar 16 tok Jakob Rongve Bryn ein sterk 17. plass, Eirik Finne vart nr. 39, Fredrik G. Røthe 79, Stian Klette 130 og Jon Sterri Brekke 148.

I jenter 15 vart Maria Hydle nr. 42 og Tiril Vestrheim Skjerven nr. 78. I jenter 16 var Mari F. Aas nr. 77 og Ingeborg Senderud Wæhle nr. 84.

Ingen til finalen

Laurdag var det sprint. Ingen lokale kom vidare frå prologen. I jenter 15 vart Tiril Vestrheim Skjerven nr. 63 og Maria Hydle nr. 87.

I jenter 16 gjekk Senderud Wæhle inn til 95. plass.

I gutar 15 vart Eskil Tveiten nr. 88, Daniel Dukstad nr. 97, Martinius O. Røthe nr. 181 og Magnar L. Selheim nr. 216. I gutar 16 vart Fredrik G. Røthe nr. 82, Jokob R. Bryn nr. 93, Jon Sterri Brekke nr. 94, Eirik Finne nr. 191 og Stian Klette nr. 198.

Laurdag var det også langrennscross. Torjus Klette tok nok ein 11. plass her, og Daniel Dukstad tok 17. plass. Eskil Tveiten vart nr. 44. I gutar 16 vart Eirik Finne nr. 31 og Stian Klette 71. Maria Hydle vart nr. 37 i sin klasse. Hovudlandsrennet vart avslutta med stafett sundag. Hordaland skikrins hadde med heile fem gutelag og eitt jentelag. Jentene enda på 36. plass.

God stafett

Her gjekk vossingane Ingeborg Senderud Wæhle, Tiril Vestrheim Skjerven og Maira Hydle saman med Viking-løpar Vilde Olsen. I guteklassen hadde krinsen med fem lag. Best vart 1. laget med 14. plass. Her gjekk ostringane Elias Mostraum og Torjus Refnes saman med vossingane Eirik Finne og Jakob Bryn. 2. laget tok 22. plass. Her gjekk vossingane Torjus Klette, Eskil Tveiten og Daniel Dukstad saman med Bård O. Mehus frå Røldal.