NM-bronse til Emma

Emma Skjoldli slo til med bronsemedalje på 10 km fri teknikk i Harstad fredag. Ho var 7-8 sekund frå gullet.

- Eg er veldig godt nøgd med medalje på min fyrste skikkelege 10 km, seier Emma Skjoldli.

Ho var spent før rennet i Harstad, der junior-NM går avstabelen denne helga.

Fin rytme

- Eg var usikker på korleis eg skulle gå ut. Men eg fann raskt ein god rytme og det var kjekt å gå under fine forhold. Eg gjekk ut fyrst av dei som hamna i me-daljestriden, så eg visste ikkje korleis eg låg an før mot slutten. Då fekk eg høyra at eg kjempa om medalje, og kanskje gull, seier Skjoldli.

Skjoldli kom inn på tida 30.31,3, ho var 6,2 sekund bak sylvmedaljevinnaren Astrid Stav, Varden. Og ikkje langt bak gullvinnaren Tuva Bakkemo, Gjøvik som vann med 30.23,7.

Solid av Eivor

Eivor Vestrheim Skjerven gjekk inn til ein solid 7. plass i same klassen. Ho hadde tida 31.18,4.

- Emma og Eivor imponerer nok ein gong. Dei er der oppe i toppen som dei har vore heile sesongen. Emma er på pallen, og det er berre eit spørsmål om tid før Eivor tek steget opp det også, seier Tore Tveito i Vossalangrenn.

11. plass

Erling Fagerbakke Fosse, Voss IL, gjekk inn til ein solid 11. plass i klasse menn 19/20. Her var distansen 20 km. Kristian Skjeldal, Bulken, vart nr. 21 og Hans-Inge Klette, Viljar, gjekk inn til 33. plass. Fagerbakke Fosse hadde tida 50.27,5, og var to minutt bak NM-vinnaren Jon Rolf Skamo Hope frå Hyen IL.

- Dette er eit veldig bra løp av Erling. Han gjekk endå litt betre enn han gjorde på noregscupen på Voss, kommenterer Tveito.

Pers av Guro

Guro Skjeldal gjekk inn til 13. plass i kvinner 17 år. Ho var 1.09,5 bak vinnaren.

- Dette er heilt klart det beste løpet ho nokosinne har gått. Dette var kjempekjekt, seier Tore Tveito.

Sindre Hydle, Viljar, tok 44. plass og Olve Ure 62. plass i menn 17 år. Tore Akerlie, Voss tok 95. plass i menn 18 år. Her vart Olav Ø. Jansen nr. 109.

Karoline Simpson-Larsen var mellom outsiderane i kvinner 19/20 pr. Vargar-løparen vart til slutt nr. 13, Tuva Bull Hjeltnes vart nr. 67 i same klasse.

Gullsjanse

I morgon kjempar utøvarane om NM-medaljar på klassisk. Emma og Eivor går 5 km.

- Eg håpar å vera med å kjempa om medalje også på klassisk, og forhåpentlegvis kan eg kjempa om gullet, seier Skjoldli. Ho har denne sesongen sylv og bronse i junior-NM. Sylvmedaljen kom på sprinten på Voss i februar.

Junior-NM i Harstad vert avslutta med krinsstafett sundag.