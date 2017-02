Over 900 skal gå noregscupen i helga

Påmeldingsfristen til noregscuprennet har gått ut. Over 900 løparar skal i aksjon fredag, laurdag og sundag. - Utfordringa vert mildvêret, seier renn-leiaren.

- Me er kjempegodt nøgde med påmeldinga, seier rennleiar Arnstein Aas.

Noregscupen i langrenn for junior vert det mest omfattande arrangementet nokosinne på Voss. Det er tre klassar for menn og tre for damer som skal i aksjon tre dagar på rad.

- Det vert eit stort arrangement og hektiske dagar. Men arrangementsmessig har me full kontroll. Staben er godt drilla, seier Aas.

8000 kubikk

Vinteren har vore uvanleg snøfattig i Voss ski- og tursenter. Men ein god kuldeperiode har gjort at arrangørane har fått produsert store mengder kunstsnø. Vêrmeldingane for helga er mildt og regn. Spesielt sundagen ser trist ut for arrangementet.

- Me tek høgde for det meste når det gjeld vêret. Så me skal få arrangementet godt i hamn, seier Aas.

I løpet av den siste tida har ein ivrig dugnadsgjeng køyrt ut store mengder snø i løypenettet.

- Vel 8000 kubikk er lagt ut i løypene, og me har også lagt ut snødeponi på område der me veit me kan få utfordringar om mildvêret og regnet slår til, seier Aas. Han seier spesielt mange bønder har stilt opp og gjort ein kjempejobb med å få snøen ut i løypene.

Junior-NM

- Utan langrennsglade bønder hadde dette blitt vanskeleg og dyrt for oss. Bøndene har stilt opp med traktorar og køyrt ut snø i stor stil. Eg er imponert over innsatsen deira, seier Arnstein Aas.

I noregscupen for junior er det tre årsklassar, 17, 18 og 19/20. Fredag går utøvarane fri teknikk, jentene går 5 km og gutane 10 km. Laurdag er det sprint, og her går utøvarane for NM-medaljar. Sundag vert noregscupen avslutta med 7,5 km/10 km (jentene) og 10 km/15 km (gutane) i klassisk stil.