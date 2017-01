Sekundstrid i Vargarrennet

Berre eitt fattig sekund skilte beste og nestbeste tid i Vargarrennet i Voss ski- og tursenter sundag.

Sundag gjekk Vargarrennet av stabelen i Skutles- og Herresåsen. Etter ein heller elendig vinter så langt, med fleire avlyste renn, var påmeldinga svært god til det fyrste krinsrennet i sesongen, og det vrimla av utøvarar og støtteapparat på heile stadion.

Heile 296 var påmelde til start, og det er over femti fleire enn i fjor.

FULL FART OVER MÅL: Martinius Ophaug Røthe (Voss IL/Vossalangrenn) fossar over målstreken. Han vart nummer 10 i klassen Gutar 15 år.

Eitt sekund

Den aller raskaste i sporet sundag var Daniel May Instanes frå Fana IL. Han går fyrste året som senior i år. Han fortel til Hordaland at det meste klaffa i sporet, og at han er svært godt nøgd med å vera raskast av alle denne dagen. Men han legg til at det ikkje var mykje om å gjera før han hadde blitt slått av juniorløparen Kristian Skjeldal frå Bulken.

Berre eitt einaste sekund skilte dei to storfresarane på 10 kilometer.

REINT BORD FOR JAKOB: Jakob Bryn slo alle konkurrentane i helga. Han vann både i Odda på fredag og Vargarrennet på Voss sundag. På 2.-plass kom Elias Mostraum (Osterøy IL) og Fredrik Galaaen Røthe (Voss IL/Vossalangrenn kom på tredjeplass.

Forma stig for Djukastein

Raskast av kvinnene i seniorklassen var Hege Djukastein frå Bulken IL/Team Veidekke Vest, som gjekk ut i eit forrykande tempo.

- Eg opna altfor, altfor hardt, så eit lite stykke ut i løypa vart eg temmeleg køyrt, men så roa eg ned og henta meg inn att, og det gjekk bra vidare. Eg har vore litt sjuk, så det er godt å kjenna at forma kjem seg no. Eg har vore betre, men det tek til å losna, og til NM reknar eg med at ting er på plass, fortel ho.

Raskast av alle damene samla, var juniorløpar Eivor Vestrheim Skjerven frå Bulken, som kom i mål eit knapt halvminutt før Djukastein.

STIGANDE FORM: Hege Djukastein meinr forma kjem seg, og ho siktar mot NM på Sjusjøen seinare i vinter. Ho vann seniorklassen i Vargarrennet.

- Tøft mentalt

Av dei neste tre hundre startande, var det fleire seniorar, og mellom dei var det mange med lang erfaring. Til dømes Jørund Rong (Vargar), som har gått ein kilometer og to i Herresåsen opp gjennom åra.

Han gjekk friskt ut, men fortel til Hordaland, ikkje utan glimt i augo, at det er tøft mentalt å sjå alle ungdomane som vert sleppte ut frå start bak han, fossa forbi han i løypa.

- Hehe, ja det var heise! Du veit, skia, forma, alderen - det er mange faktorar som spelar inn. Men dette er ei løype som skil oss. Ved Nonshaugane, ein tøff og lang bakke, vert me parkerte av dei sprekaste, gitt. Slik er det, men det er skikkeleg godt å ta seg ut litt, seier Rong, som vart nummer ti av 21 seniorar, fire minutt bak rennvinnaren frå Fana.

Erfaren arrangør

Rennleiar Bjørn Jacobsen fortel til Hordaland at påmeldinga til rennet er gledeleg høg, og at det truleg kan forklarast med at fleire renn tidlegare i sesongen har vorte avlyste.

Teknisk delegert, Tor Arvid Pedersen, fann ikkje noko å setja fingeren på under dagens renn, og det lover godt for det komande storrennet som skal arrangerast på Voss, norgescup for juniorar, seinare i vinter. Det vil vera det største skirennet som er arrangert på Vestlandet nokon gong, i høve til talet på deltakarar, og vil setja arrangøren på fleire prøvar. Men denne sundagen var det silkeføre for arrangøren.

-Dei er vane med å arrangera renn her på Voss, seier Pedersen.