Siktar mot Tour de Ski-pallen

Sjur Røthe er tilbake i toppen. No går han for samanlagtpallen i Tour de Ski og VM-plass.

- Dette hjelpte godt på sjølvtilliten, seier Sjur Røthe.

Vossingen starta 2017 på godt vis. 1. januar leverte han sitt beste renn så langt i sesongen då han gjekk inn til 4. plass på 10 km klassisk med fellesstart i sveitsiske Val Mustair. Røthe var berre 3,3 sekund bak vinnaren Sergej Ustjugov. Russaren vann med tida 24.50,0. Martin Johnsrud Sundby kom inn like bak og Didrik Tønseth tok 3. plassen - eitt sekund føre vossingen.

- Det var ikkje langt opp til toppen. Eg kunne kanskje ha gått litt annleis reint taktisk mot slutten, men eg er uansett veldig godt nøgd med rennet, kommenterer landslagsløparen frå Voss IL.

VM-jakt

Sjur Røthe vart fyrst vraka til Tour de Ski, men fekk plass på laget då Petter Northug måtte stå over. Utan plass på tour-laget, hang også VM i Lahti i ein tynn tråd for Røthe. Med 4. plassen er han på full fart tilbake. Tysdag går 20 km med skibyte i tyske Oberstdorf.

- Dette er ein viktig distanse for meg, både med tanke på Tour de Ski og med tanke på å få gå på det norske VM-laget. Denne øvinga står på VM-programmet, sjølv om øvinga er 10 km lengre i VM, så tel nok dette løpet svært mykje for VM-uttaket, seier Sjur Røthe. VM går 23. februar til 5. mars i finske Lahti. Frå før har Sjur Røthe VM-gull i stafett og VM-bronse på 30 km med skibyte.

Opna kontrollert

Sundag opna vossingen kontrollert, for ikkje å gå seg stiv, men han kjende raskt at kroppen fungerte godt. Og han gjekk langt framme i feltet store delar av løpet.

- Eg er i godt slag igjen, utan at eg heilt veit kva som årsaka til at det fungerer betre no enn tidlegare i vinter. Vossingen kjempa i teten, og han var med i gullkampen heilt inn.

- Eg var absolutt med i kampen om pallen, men sjølv om det vart 4. plass er eg svært godt nøgd.

Kampen om 3. plassen

Sergej Ustjugov leiar Tour de Ski samanlagt etter 2 av 7 renn. Han er 18,9 sekund framfor Martin Johnsrud Sundby og nesten minuttet framfor tredjemann Alex Harvey frå Canada. Røthe ligg på 13. plass, 1 minutt og 38 sekund bak Ustjugov, og altså rundt 40 sekund frå pallen.

- Dei to fyrste plassane i samandraget vert svært vanskeleg å nå, dei får Martin Johnsrud Sundby og Sergej Ustjugov truleg kjempa om i fred. No står det om kampen om tredjeplassen, og det er mange som kan ta den siste pallplassen. Eg har 40 sekund opp. Det blir tøft, men det er langt frå umogleg. Går eg skikkeleg godt no i dei to komande distanserenna, så er eg absolutt med i kampen om ein plass på pallen, seier Sjur Røthe.

Vossingen er no på 21. plass samanlagt i verdscupen med 125 poeng.

Svak sprint

10 km klassisk var det andre rennet i Tour de Ski. Touren opna med sprint. Vossingen enda på 45. plass på prologen, og kom dermed ikkje vidare til kvartfinalen.

- Eg hadde håpa å koma meg vidare etter prologen. Så eg er litt skuffa over sprinten. Samstundes har eg prioritert å koma tilbake for fullt på distanserenn, og har ikkje fått jobba spesielt med sprint, seier Sjur Røthe.

Sergej Ustjugov vann sprintfinalen framfor Federico Pellegrino, Italia og Finn Hågen Krogh. Martin Jouhnsrud Sundby kom på 4. plass.

I tyske Oberstdorf går også 15 km jaktstart i fri teknikk onsdag. Fredag stiller utøvarane til start i italienske Toblach på 10 km fri teknikk med intervallstart.

Laurdag er turen komen til Val di Fiemme, Italia og 15 km klassisk fellesstart. Og sundag 8. januar vert det heile avgjort med finale i monsterbakken i Val di Fiemme. Då er det 9 km jaktstart fri teknikk. Og Sjur Røthe er vanlegvis mellom dei sterkaste opp monsterbakken.