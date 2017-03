Sjur håpar på femmila

Sjur Røthe går ikkje dagens VM-stafett. - Eg ladar opp som om eg skal gå femmila, seier Røthe.

Didrik Tønseth, Niklas Dyrhaug, Martin Johnsrud Sundby og Finn Hågen Krogh utgjer Noreg sitt VM-lag til herrestafetten i Lahti i dag. Den siste plassen på laget stod mellom Didrik Tønseth, Sjur Røthe og Johannes Høsflot Klæbo.

- Då eg ikkje fekk gå 15 km visste eg at sjansen for å få gå stafetten vart mindre, men eg hadde sjølvsagt eit håp, seier Sjur Røthe, som vart stafettverdsmeister i 2013.

Ladar opp

Vossingen har til no gått 30 km med skibyte i Lahti. Her enda han på 4. plass. No håpar han på å få gå femmila i fri teknikk og fellesstart sundag.

- Eg ladar opp som om eg skal gå. Eg likar best å vita kva eg skal gå i god tid, men slik er kvardagen. Det er mange gode skiløparar i Noreg, seier Sjur Røthe til Hordaland, like før han legg ut på ei treningsøkt i VM-løypene.

Får beskjed i kveld

- Laget til femmila vert teke ut etter stafetten. Me får nok vita det på eit møte i kveld, seier Sjur Røthe. Han har teke sin einaste verdscup siger nettopp på 50 km friteknikk med fellesstart. Det skjedde i Holmenkollen for nokre sesongar sidan.

- Fellesstart og friteknikk er den femmilsforma som passar meg best.

Han slo på mange måtar gjennom med 5. plass på liknande øving i VM i Holmenkollen i 2011.