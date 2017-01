Skjoldli best av dei lokale i fristil

Noregscupen for juniorar gjekk av stabelen på Nes i helga, der fleire lokale utøvarar var i aksjon. Fredag var det 10 km fristil for gutane og 5 km fristil for jentene. Dei lokale jentene gjorde det sterkt, då Emma Skjoldli (Bulken IL) gjekk inn på ein solid åttandeplass i K18-klassen. Eivor Vestrheim Skjerven (Bulken IL) gjekk inn som nr. 13 i same klasse. I klassen for kvinner 19/20 år vart Karoline Simpson-Larsen (Vargar IL) ein god nummer ti. I K17-klassen gjekk Guro Skjeldal (Bulken IL) inn som nr. 35, medan Ingeborg Gjelland Lid (Vargar IL) vart nr. 107. Beste lokale utøvar blant herrane vart Erling Fagerbakke Fosse (Voss IL), som vart nr. 20 i klassen for 19/20 år. Hans-Inge Klette (Viljar IL) vart nr. 45, medan Kristian Skjeldal (Bulken IL) vart nr. 73 i same klasse. Olve Ure (Voss IL) gjekk inn til ein 38. plass i klassen for 17 åringar, medan Sindre Hydle (Viljar IL) tok ein 85. plass og Stian Gjøstein (Viljar IL) tok 87. plassen i same klasse. Tore Akerlie (Voss IL) vart nummer 130 av 191 startande i klassen for gutar 18 år, medan Olav Østerbø Jansen (Voss IL) kom inn som nr. 148. I dag, laurdag, er det tid for klassisk sprint.