Skjoldli nr. 7 på klassisk distanse

I klassisk distanse under Noregscupen på Nes sundag, vart Emma Skjoldli frå Bulken IL nok ein gong den beste utøvaren frå vårt distrikt. Ho gjekk inn på ein sjuandeplass i klassen K18. Eivor Vestrheim Skjerven (Bulken IL) gjekk inn på 14. plass i same klasse. Karoline Simpson-Larsen vart nr. 21 i sin klasse, medan Tuva Bull Hjeltnes frå Ulvik vart nr. 65 og Anna Lussand Selheim (Viljar IL) vart nr. 74. Olve Ure (Voss IL) nr. 52, Stian Gjøstein (Vilar IL) nr. 63 og Sindre Hydle (Viljar IL) nr. 108 i klassen M17. I klasse M18 vart Tore Akerlie (Voss IL) nr. 130 og Olav Østerbø Jansen (Voss IL) nr. 143. Erling Fagerbakke Fosse (Voss IL) vart nr. 17 i klassen for M19/20 år på 13 km klassisk. Kristian Skjeldal (Bulken IL) vart nr. 33 i same klasse, medan Hans-Inge Klette frå Viljar IL vart nr. 48. I K17 klassen vart Guro Skjeldal (Bulken IL) nr. 25 og Ingeborg Gjelland Lid (Vargar IL) nr. 89.