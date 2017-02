Sprint-kvartfinale på Djukastein

Fredag var det tid for sprint under NM på Lygna. Hege Djukastein (Bulken IL) stilte til start i kvinneklassen, og vart nr. 22 i prologen. Dermed var ho mellom dei tretti som kvalifiserte seg til kvartfinale der ho gjekk i den fjerde gruppa mot Maiken Caspersen Falla, Tuva Toftdahl Staver, Mari Støen Gussiås, Wenche A. Snildalsli og Bertine Thorsnes Lefdal. Det vart photofinish mellom Djukastein og Gussiås som kjempa om andreplassen i gruppa, men det vart diverre ikkje semifinale på Djukastein. Eivind Maurseth Blindheim var påmeldt sprinten, men starta ikkje. I morgon er det 15 km med skibyte for kvinner, der Hege Djukastein er påmeldt. Sjur Røthe og Vebjørn Turtveit skal gå 30 km med skibyte.