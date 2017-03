Sterk sjetteplass til Sjur Røthe på femmila i Lahti

Sjur Røthe haldt seg i teten gjennom heile løpet, og vart til slutt nummer seks på 50 km. - Eg hadde eit mål om å setja fart og vera med frå fem kilometer og utøver,

Det låg an til å verta ei rask femmil i fri teknikk i Lahti sundag. Det norske laget beståande av Røthe, Martin Johnsrud Sundby, Hans Christer Holund og Petter Northug var alle kandidatar til medalje, og dei posisjonerte seg godt i hovudfeltet for å setja opp farta.

Pigg Røthe

Ved passeringa av 30 kilometer, etter ein time og tre minutt, byta ingen av løparane i hovudfeltet ski, noko som var ei taktisk vurdering ettersom dåverande leiar Alexey Chervotkin gjekk direkte vidare. Då låg Røthe som nummer seks i feltet.

- Sjur Røthe ser veldig pigg ut der han avanserer forbi nokre løparar, sa kommentatorar Jann Post og Torgeir Bjørn ved passeringa av 35 km.

I teten

Ei mil før slutt låg Røthe igjen heilt i teten, saman med mellom andre gigantane Sundby og Sergej Ustjugov.

- Sjur Røthe har gått dette løpet heilt strålande. Han har stått løpet ut, og kan vera kandidat til gullet, sa kommentatorane.

Det vart strekk i feltet kvar gong Sundby auka farta, men Røthe hang seg på.

Canada vann

Vossingen gjorde det meste rett taktisk, men rett før slutt rykte Sundby til og fekk med seg Alex Harvey frå Canada i tillegg til Ustjugov. Då måtte Røthe sleppa nokre meter, og låg som nummer fem.

Han gjekk til slutt i mål som nummer seks etter eit spanande spurtoppgjer, 3,4 sekund etter gullvinnar Alex Harvey. Ustjugov vart nummer to, Matti Heikkinen frå Finland tok bronse og Andrew Musgrave tok fjerdeplassen. Martin Johnsrud Sundby tok femteplassen føre Røthe.

Ville setja fart

Etter vel gjennomført femmil seier Røthe til NRK at han hadde eit mål om å setja fart og vera med frå fem kilometer og utover.

- Det var eit vanskeleg føre å liggja fyrst i. Eg sleit med å finna balansen og roa ved å liggja framme, så eg måtte bytta taktikk, seier vossingen.

Han hadde ikkje mykje kantar igjen på skia sine mot slutten.

- Litt skuffande, men eg måtte berre gjera det beste utav det, seier Røthe, som ikkje var særskilt nøgd med føret.

- Det var jo likt føre for alle, men det hadde nok hjelpt med ein runde med brøytemaskinen før me starta, meiner han.

Gullvinnar Alex Harvey lét seg imponera av Røthe.

- Sjur er ein luring, han har ein bra sprint, sa han til NRK etter målgang.

Håpa på medalje

Vossingen hadde håpa å reisa heim frå VM med medalje, men det vart med sjetteplassen i dag og fjerdeplass på duatlon.

- Eg må trena, enkelt og greitt. Dette er dei beste renna eg har gjort i år, men eg får ikkje utnytta kapasiteten min heilt. Men no er det ny femmil i kollen om nokre dagar, og løpet i dag vart såpass «billig» at det skal gå an å gå fort der også, seier Røthe.