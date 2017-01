To fall øydela for Simpson-Larsen

Karoline Simpson-Larsen gjekk for plass til junior-VM, men fall i begge konkurransane i noregscupen på Nes.

- Heilt forferdeleg, seier Karoline Simpson-Larsen.

Noregscuprunden på Nes frå fredag til sundag var andre og siste VM-mønstring før junior-VM i Park City i USA. Vargarløparen gjennomførte gode renn med 3. og 5. plass under den fyrste mønstringshelga.

På Nes var det lite snø, og isete løyper. På 5 km fri fredag, fall vossingen alt etter 300 meter.

- Eg tapte 10-15 sekund berre på fallet, og så byrja eg å stressa, seier Karoline Simpson-Larsen. Ho gjekk til slutt inn på 10. plass. Utan fall, ville ho fort ha vore topp fire.

- Etter rennet tenkte eg: No må eg gå fort på sundag.

Sprinten laurdag stod ho over. Sundag var det 10 km klassisk for Simpson-Larsen og konkurrentane i klassen kvinner 19/20 år. 6 km ut i rennet gjekk ho over ende nok ein gong - no fauk ho ut av løypa, inn i skogen, måtte ta av seg skiene - og koma seg tilbake i løypa.

- Eg tapte mykje. Men det gjekk bra med meg, eg slo meg ikkje.

På vippen

Tysdag vert truleg VM-troppen offentleggjort.

- Eg har ein liten sjanse på VM-plass framleis, meiner Simpson-Larsen.

Tore Tveito i Vossalangrenn trur Simpson-Larsen er på vippen til VM-plass.

- Eg trur forbundet nyttar skjønn. Karoline er på landslaget, har gått gode renn og passar godt i høgda i Park City. Og forholda på Nes var alt anna enn gode, seier Tore Tveito.

God Emma

Emma Skjoldli er for ung til junior-VM, men ho kjempar om ein plass til nordisk meisterskap.

- Eg gjekk akkurat litt for dårleg til at eg kjenner meg trygg på ein plass til nordisk, seier Emma Skjoldli etter 6. plass på sprinten, 7. plass på 5 km fri og 8. plass på 5 km klassisk.

- Men eg er godt nøgd med å kjempa meg fram til finalen på sprinten, seier Emma Skjoldli.

- Kjem eg til nordisk, vert eg sjølvsagt glad. Om ikkje, vert det neste store noregscupen heime på Voss. Der har eg skikkeleg lyst til å gjera det godt, seier ho.