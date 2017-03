Etter at Hilde Fenne gjekk inn til 58. plass på sprinten i verdscupen i Pyeongchang i Sør-Korea torsdag, var det i dag tid for jaktstart med 60 kvalifiserte. Der vart Fenne nr. 56, med til saman åtte bom. To av dei var på fyrste liggjande skyting, medan ho fekk tre bom på kvar ståande skyting. Til slutt gjekk Fenne inn +6:10.5 bak vinnar Laura Dahlmeier frå Tyskland.