Hilde Fenne, Voss SSL, skal gå verdscup i finske Kontiolahti 10.-12 mars. Det var her vossingen vann 2 gull og ein bronse i junior-VM i 2012. På sesongens nest siste verdscupprogram står sprint, jaktstart og mixed stafett. Med seg på det norske damelaget har vossingen: Tiril Kampenhaug Eckhoff, Fossum IF, Marte Olsbu, Froland IL, Kaia Wøien Nicolaisen, Asker SK, Marion Rønning Huber, Tynset IF og Synnøve Solemdal, Tingvoll IL.