Fenne vart nummer 75

Hilde Fenne gjekk fyrst ut av dei fem norske då 7,5 km sprint for kvinner gjekk av stabelen i Ruhpolding laurdag. Med startnummer ni på brystet opna ho litt forsiktig, men fleire bom øydela for Fenne. Det vart to strafferundar etter både fyrste og andre skyting, og i tillegg tapte ho tid til dei beste i sporet. Fenne enda til slutt som nummer 75, heile tre minutt og 44 sekund bak vinnar Kaisa Mäkäräinen frå Finland. Siste sprint før VM enda svakt for dei norske kvinnene, då ingen vart mellom dei 15 beste.