Fosse nest best av dei norske

Onsdag vart Hilde Fosse frå Voss SSL nr. 22 på normaldistansen under junior-VM i Brezno-Osrblie i Slovakia. Ho skaut til saman fire bom, tre på ståande og eitt på liggjande. Vossingen gjekk inn +3:43.8 bak vinnaren Lou Jeanmonnot Laurent frå Frankrike. Fosse vart nest best mellom dei fire norske kvinnene som starta. Vossingen går i den yngste VM-klassen, «youth», og vart teken ut som reserve då ein av dei andre norske utøvarane måtte melda forfall. I tillegg til normaldistanse gjekk Fosse sprint i dag og ho har fått beskjed om at ho skal gå jaktstarten sundag. Fosse kjempar også om ein av dei tre stafettplassane.