Hilde Fosse imponerte i junior-VM

Hilde Fosse gjekk ein svært god jaktstart i junior-VM i helga.

- Eg har fått høyra at eg var femte beste løparen om ein ser jaktstarten for seg sjølv. Og det er eg skikkeleg godt nøgd med, seier Hilde Fosse på mobil frå Brezno-Osrblie i Slovakia. Då var det litt synd for talentet frå Voss skiskyttarlag at utgangspunktet frå sprinten laurdag før ikkje var særleg godt. Der enda ho på 40. plass etter å ha gått fire strafferundar.

- På sprinten gjekk det tungt. Og eg skaut for dårleg. Så eg ville verkeleg gå eit betre løp sundagen. Og det er eg glad for at eg fekk til, seier Hilde Fosse. Ho gjekk ut som nummer 40 på jaktstarten, og opna med to gode liggjande skytingar der ho leverte fullt hus. På dei to ståande skytingane måtte ho til saman gå tre strafferundar. Då ho kom i mål, hadde ho gått seg opp 21 plassar og vart nummer 19. Ho var 3.24,9 bak vinnaren Irene Lardschneider frå Italia.

- Det var eit godt renn, og ei god oppleving.

Vossingen vart fyrst teken ut som reserve til junior-VM. Men ho vart kalla inn på kort varsel då ein av utøvarane vart sjuk. Fosse opna meisterskapen med 22. plass på normaldistansen fredag.

Ingen stafett

Hilde Fosse fekk ikkje gå stafetten som avslutta meisterskapen måndag. Ho var nest beste norske på normalen, og tredje beste på jaktstarten, der ho isolert var i verdsklasse. Og på sprinten vart ho sist av dei norske.

- Det var litt surt å ikkje verta anna enn reserve på stafetten. Eg trudde eg var med på laget etter jaktstarten, seier Hilde Fosse.

Ikkje skremt

Vossingen er bra nøgd med VM-debuten. Og ho er ikkje skremt over avstanden fram til dei beste.

- No veit eg kor gode utøvarane på min alder er i andre land. Og det er ikkje så veldig langt fram til dei beste. Det gjeld å få trena skikkeleg framover, så kan eg ta innpå dei. Eg fekk m.a. ikkje trena for fullt i sesongførebuingane før denne sesongen. Dersom eg før neste sesong får trena slik eg ynskjer, så kan eg ta eit godt steg komande sesong, seier Hilde Fosse.