Hilde Fosse til junior-VM

Hilde Fosse var i Steinkjer for å gå noregscup då ho fekk beskjed om å reisa til junior-VM. Onsdag går ho normaldistansen.

- Eg gler meg skikkeleg til å gå i VM, seier Hilde Fosse frå Voss skiskyttarlag. Ho var teken ut som reserve til VM-troppen. Eit forfall gjorde at ho måtte reisa på kort varsel til Slovakia. Fosse, som til vanleg går i kvinner 18 år, går i den yngste VM-klassen.

Tre distansar

- Eg var i Steinkjer då eg fredagskvelden fekk vita at eg skulle gå i junior-VM. Laurdag flaug eg frå Trondheim og sundag kom eg fram hit på hotellet i VM-byen, fortel Hilde Fosse.

Vossingen har fått beskjed om at ho skal gå normaldistansen, sprinten og jaktstarten. Og ho er ein av fire utøvarar som kjempar om dei tre stafettplassane.

- Eg veit ikkje kva eg kan forventa av resultat. Eg er også litt usikker på forma, men uansett vert dette ei god og viktig erfaring å ta med seg vidare, seier Hilde Fosse.

Une på pallen

Noregscupen i Steinkjer gjekk dermed utan ein av Voss sine største favorittar. Men Une Kvelvane forsvarte skiskyttarbygda si ære. Ho gjekk laurdag inn til ein flott 2. plass på sprinten i kvinner 19/20. Ho hadde ti treff, og var 1.11,4 bak vinnaren Kristina Skjevdal, Røros.

Sindre Hirth gjekk inn til sterk 5. plass i menn 20-21. Etter to strafferundar kom han i mål ti sekund frå pallen og 37,5 sekund bak vinnaren Karsten Martinussen, Fossum. Arild Fosse tok 9. plass i same klassen. Han hadde éin strafferunde. Bjørn H. Herfindal vart nr. 26 etter tre bomskot.

I kvinner 19 år gjekk Silje Fosse inn til 7. plass med to strafferundar. Ho var 1.19,9 bak vinnaren Kristin Sande, Kvam. Tobias Nyborg gjekk inn til 17. plass i menn 19 år. Med to bomskot var han 1.37,5 bak Fredrik Bucher-Johannessen, Try, på 1. plass.

Kjerand Kvelvane fekk 29. plass i menn 17, medan Leif Malvin Hjelmevoll skaut 10 treff og tok 20. plass i menn senior.

Avlyst

Sundag var det normaldistanse i Steinkjer. Men grunna snømangel vart rennet avlyst etter at fyrste pulje var gjennomført, dvs. klassane menn 17 til 19. Kjerand Kvelvane tok ein sterk 7. plass med skytinga 1-1-0-2. Han var 1.25,2 bak vinnaren Jørgen Solhaug Sæter, Os IL. Tobias Nyborg fekk 24. plass i M19.