Ingen Kollen på Fenne

Hilde Fenne er ikkje teken ut til verdscupfinalen i Holmenkollen. Med helga gjekk vossingen inn til 36. plass på sprinten i Kontiolahti. Ho gjekk to strafferundar og kom i mål 1.29,3 bak vinnar Tiril Eckhoff. På jaktstarten gjekk Fenne seg opp til 28. plass etter fire bom. Ho var 2.06,5 bak vinnar Laura Dahlmeier frå Tyskland. Norges Skiskytterforbund har teke ut denne kvinnetroppen til Holmenkollen: Kvinner: Tiril Kampenhaug Eckhoff, Fossum IF, Marte Olsbu, Froland IL, Kaia Wøien Nicolaisen, Asker SK, Ingrid Landmark Tandrevold, Fossum IF og Karoline Erdal, Førde IL.