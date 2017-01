Kjempa om NM-medalje

Jori Mørkve var nærast pallen av vossingane under NM i normaldistansen i skiskyting laurdag.

Holmenkollen var laurdag arena for NM normaldistanse både for juniorklassane og seniorløparane. Sprinten fredag, som var NM for juniorane og noregscup for seniorane, enda med tre medaljar til vossingane.

Tora Berger

Jori Mørkve, Eldar, gjekk inn til 4. plass i kvinneklassen. Mørkve fekk fem minutts tillegg med skyteserien 0-3-2-0, og ho kom inn 2.32,1 bak vinnar Sigrid Bilstad Neraasen, Vingrom Il, som hadde tre tilleggsminutt. Mørkve hadde godt under minuttet opp til bronsemedalje.

- Eg er i overraskande bra fysisk form, men det var for dårleg skyting. Eg var litt for sløv på to seriar. Elles er eg nøgd, og det var kjekt å gå renn. Eg er litt usikker om det blir så mange fleire. Og NM i Mo i Rana er ekstremt dyrt, så spørst om det blir prioritert, seier Jori Mørkve.

Tidlegare storløpar Tora Berger gjekk inn til 8.-plass med to tilleggsminutt.

Åsne Ulvund, Eldar måtte bryta løpet etter to skytingar. Då hadde ho to bomskot.

Medaljetrio

Hilde Fosse (K18), Une Kvelvane (K20/21) og Arild Fosse (M 20/21), alle Voss Skiskyttarlag, vann kvar sin bronsemedalje på fredagens sprint. På normalen var dei ikkje like langt oppe. Hilde Fosse vart nr. 8. Med tre bomskot var ho 1.53,3 bak vinnar Marthe K. Johansen, Bossmo & Ytteren Il. Vinnaren hadde to tilleggsminutt. Une Kvelvane gjekk inn til 6. plass med fire bomskot. Ho var 2.39,7 bak vinnar Silje Gløtheim, Røros IL. I menn 20/21 gjekk Arild Fosse inn til 10. plass. Han hadde fem bom, og var 3.37,3 bak vinnar Endre Strømsheim, Bærums Skiklubb. Sindre Hirth var nr. 35 og Bjørn Haugo Herfindal nr. 42.

Kjerand på gang

Kjerand Kvelvane gjekk nok ein gong inn topp ti, då han vart nr. 10 i menn 17 år. Han hadde tre bom, og var 3.36,7 bak vinnar Magnus Fjerdingen Moan, Røros IL. I kvinner 17 vart Lena Vethe nr. 38.

Landslagsløpar Emil Hegle Svendsen vann 1.50 framfor Johannes Thingnes Bø. Begge hadde eitt tilleggsminutt. Bjarte Mørkve, Eldar vart nr. 25 og Leif Malvin Hjelmevoll, Voss SSL nr. 44. Thomas Fenne stilte ikkje til start.