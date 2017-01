Medaljejubel i Kollen-tåka

Hilde Fosse, Arild Fosse og Une Kvelvane opna junior-NM med bronsemedalje på sprinten.

Junior-NM i skiskyting opna i Holmenkollen fredag. Kollentåka låg tett over nasjonalanlegget. Hilde Fosse i kvinner 18 var Voss skiskyttarlag sitt aller største medaljehåp før meisterskapen. Og ho leverte frå start av på sprinten.

- Det var kjempekjekt å ta medalje, seier Hilde Fosse. Ho vart nummer tre, og var berre to sekund frå sylvmedaljen. Hilde har også tidlegare vunne NM-medalje.

Arild Fosse var outsider i sin klasse, menn 20-21. Med skytinga 0-2 og rask fart i sporet, var han med i tetkampen frå start av.

- Dette var moro. Og eg var berre 13 sekund bak vinnaren, seier Arild Fosse.

Siste klasse ut av kvinner 20/21. Her slo Une Kvelvane til med sin fyrste NM-medalje vinterstid då ho kjempa seg inn til 3. plassen.

- Eg jobba skikkeleg hardt for medaljen, seier Une Kvelvane.

syskenglede 2: Une Kvelvane sikra seg bronsemedalje i Holmenkollen fredag. Også bror Kjerand gjorde det godt. Han tok 8. plass. FOTO: TORE NYBORG

På alle fire

Stortalentet leverte i kvinner 18. I den tette tåka hadde Hilde Fosse grei kontroll på standplass. Det vart éin strafferunde både etter liggjande og etter ståande.

- Det var mykje tåke, men sikta på standplass var grei då eg gjekk, seier Hilde Fosse. Ut frå siste skyting var ho nest best etter suverene Sigrid B. Vig frå Simostranda. Men Fosse hadde to løparar ni sekund bak seg. Og ho rota bort verdfulle sekund med eit fall like etter skyting.

- Eg hekta i ei matte på standplass. Så låg eg på alle fire og tapte nokre sekund. Eg veit ikkje heilt korleis eg klarte dette, seier bronsevinnaren.

Sigrid Bredde Vig vann sprinten på tida 20.07 - med ni treff. Kampen om dei to andre medaljane stod mellom Hilde Fosse, June Arnekleiv og Andrine Ø. Hatling, Fana. Fosse hadde tidene til dei to argaste konkurrentane å gå på. På oppløpet var det klart at det vart medalje. Hatling si tid hadde vossingen kontroll på. Då ho passerte målstreken, tapte ho sylvmedaljen til Arnekleiv med to små sekund. Det var eit halvt minutt opp til vinnaren.

- Det var tungt å gå siste runde. I det heile synest eg det var tungt å gå i dag. Løypene var lause, seier Hilde Fosse.

Arild Fosse tok den sure 4. plassen i junior-NM i fjor. Då hadde han låge på 3. plass nesten heile konkurransen. Fredag var han i slag. Han gjekk godt i sporet. Og på liggjande leverte han fem treff.

Revansje

- Eg var i medaljekampen heile løpet. Det fungerte bra. Og dette viser at eg har gjort mykje rett på trening, og at eg er med i toppen når eg leverer på standplass, fortel Arild Fosse.

Då vossingen kom inn til andre skyting var tåka tjukkare enn tidlegare på dagen.

- På liggjande såg eg greitt. Men på ståande skimta eg berre noko grått der framme, seier Fosse. Han måtte ut i to strafferundar. Men på ståande var det mange som sleit i denne klassen. Dermed vart det 3. plass på vossingen. Aleksander Fjeld Andersen, Geilo IL vann på tida 28.38,9. 3,5 sekund bak kom Sindre Pettersen, Nittedal. Fosse var 13,1 sekund bak gullvinnaren.

Une slo til

Une Kvelvane opna med ein strafferunde på liggjande skytinga i fredagens siste konkurranse. Inn til ståande hadde ho 9. beste tid i klassen. Med feilfri skyting under vanskelege forhold på ståande var ho med i medaljekampen. Kristina Skjervdal, Røros hadde kontroll på gullet. Bak var det tre løparar som kjempa om medalje. Ida Lien, Simostranda tok sylv 30,8 bak rørosjenta, medan Kvelvane var 44 bak.

- Forholda var nok spesielt vanskelege for oss som gjekk ut sist i dag. Det var skikkeleg tung, og eg jobba knallhardt. Det er ekstra kjekt å få medalje når eg verkeleg har kjempa for det, seier Kvelvane.

Bror Kjerand gjekk godt i menn 17. Med skytinga 0-2 gjekk han inn til 8. plass, 1.13,3 bak vinnar Ørjan Moseng, Røros.

- Eg er skikkeleg imponert over Kjerand i dag, seier Une Kvelvane.

Silje topp ti

Også i klasse kvinner 19 var familien Fosse representert på topp ti. Silje Fosse gjekk inn til 8. plass etter å ha skote fullt hus på liggjande og bomma to gongar på ståande. Ho var 1.37,5 bak vinnaren Mari Wetterhus frå Svene IL.

Voss Skiskyttarlag hadde fleire deltakarar i aksjon fredag. Sindre Hirth leverte eit sterkt løp i menn 20-21. Han hadde ni treff, og gjekk i mål som nummer ni, 1.26 bak vinnaren. I same klassen vart Bjørn Haugo Herfindal nr. 53 etter å ha gått seks strafferundar. Lena Vethe vart nr. 37 i kvinner 17. Ho hadde sju bom i Kollen-tåka. I menn 19 hadde Voss SSL med Tobias Nyborg og Knut Lussand Selheim. Knut skaut tre bom og vart nr. 37. Tobias hadde fire bom og enda på 45.

Tett tåke

Pappa Lars Fosse, tidlegare NM-vinnar på stafett, fylgde med dei tre borna frå standplass.

- Dette var over all forventning med to medaljar. Kjekt at Arild fekk medalje etter at bronsen glapp i fjor, seier Lars Fosse. Også mor Turid Aurdal Fosse var på plass.

- Det er kjekt at heile familien er med på denne måten, seier Arild.

Om tåka, fortel Lars Fosse:

- Då dei fyrste klassane gjekk var det greitt nok, så vart det litt verre. Spesielt ille var det då damer senior gjekk. Då var det tjukk tåke og svært dårleg sikt.

Normal laurdag

Laurdag kjempar vossingane om medaljar på normaldistansen.

- Eg håpar det går litt lettare i sporet, og at eg er med og kjempar i toppen, seier Hilde Fosse. Storebror gler seg også:

- Eg er i form. Eg er spent på korleis tåka vert.

- Eg gler meg, og skal gjera alt eg kan for at det blir bra. Så får me sjå kva det held til, seier Une Kvelvane.

Junior-NM vert avslutta i Holmenkollen med stafett sundag.

- Laga vert tekne ut etter normalen, opplyser Hilde Fosse.

Noregscup senior

Seniorane gjekk noregscup under sprinten i Holmenkollen fredag. I kvinneklassen vann Tiril Eckhoff. Ho klarte seg med to rundar under vanskelege skyteforhold. Jori Mørkve, Eldar gjekk inn til 9. plass 3.51,0 min bak vinnaren etter skyteserien 4-1. Åsne Ulvund, Eldar, vart nr. 20 med 3-1 på standplass. I herreklassen vann Henrik Sagosen Smeby, IL Beveren, med minimal margin framfor Erling Aalvik frå Kvam. Det skilde 8 tidelar mellom dei. Leif Malvin Hjelmevoll, Voss SSL gjekk inn til 25. plass med ein strafferunde. Bjarte Mørkve, Eldar tok 27. plass med tre strafferundar.

Laurdag er det NM også for seniorane. Då er det normalprogram.