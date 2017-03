Solid noregscup av Arild

Arild Fosse hadde ni treff, men skaut bort pallplassen på siste skotet. - Bitter å bli nummer fire, seier han.

Arild Fosse, Voss Skiskyttarlag, vart beste lokale utøvaren under noregscupen på Hummelfjell ved Røros fredag, då sprint stod på programmet. I menn 19-21 kjempa vossingen om sin andre pallplassering i noregscupen denne sesongen.

På liggjande opna han med fem skot rett ned, og han var med i medaljekampen. På ståande skaut han godt, men bomma på det aller siste skotet.

- Eg er godt nøgd med skytinga. Men det siste skotet var rett og slett dårleg, seier Fosse, som hadde bra fart i sporet. Han melder om gode forhold og godt med snø.

Han kom i mål 33,5 sekund bak vinnar Johannes Dale, Fet skiklubb, og var om lag 20 sekund frå pallplass.

Sindre Hirth fekk til saman to strafferundar, og han gjekk inn til 20. plass, to minutt bak vinnaren. Bjørn Haugo Herfindal tok 40. plass med to strafferundar.

Hilde Fosse var med i medaljekampen i kvinner 18 år då ho kom inn til siste skyting. Ho hadde opna med fem treff. Men på siste skytinga skaut ho vekk sjansen om pallplassering. Ho måtte ut i tre strafferundar og gjekk inn til 7. plass, 1.40,9 bak vinnar Marthe K. Johansen frå Bossmo & Ytteren IL.

I klassen kvinner 19 år tok Silje Fosse 9. plass etter å ha gått to strafferundar. Ho var 1.45,6 bak vinnar Mari Wetterhus, Svene IL.

Une Kvelvane var mellom favorittane i kvinner 20-21 år. Men vossingen skaut seg bort frå toppkampen. Ho måtte gå fire strafferundar og enda på 18. plass - nesten tre minutt bak vinnaren Jenny Enodd, Budal IL.

I seniorklassane var Thomas Fenne best av dei lokale. Han tok 11. plass i herreklassen. Med to bom på siste skytinga vart han 1.15,3 bak vinnar Tore Leren, Vingelen IL. Bjarte Mørkve, Eldar tok 26. plass (2-1) og Leif Malvin Hjelmevoll vart nr 33 (0-1). Åsne Ulvund, Eldar tok 18. plass i kvinneklassen med eit bomskot. Ho var 3.39,6 bak vinnaren Lene Berg Ådlandsvik, Sørskogbygda IL.

I menn 19 låg Knut Lussand Selheim som nr 36 og Tobias Nyborg nr 42, men desse resultata var uoffisielle då avisa gjekk i trykken. Det same gjeld 14. plassen til Kjerand Kvelvane i menn 17.

Laurdag er det fellesstart i noregscupen på Hummelfjell. Sundag vert runden avslutta med mixed-stafett.