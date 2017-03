Vindtrøbbel for Fenne

Hilde Fenne fekk trøbbel på første skyting, men enda mesterskapet med ein god 8. plass på fellesstarten.

- På standplass var eg usikker på kva veg det blas, då er det vanskeleg å skru, seier Fenne.

Det har vore ei bra helg for vossingen. Gull fredag og bronse laurdag. Sundag var det fellesstart. Og på fellesstartar kan som kjent alt skje.

Vanskelege forhold

Ho gjekk ut då startsskotet small saman med resten av skiskyttarane. Så, alt på fyrste skyting krølla det seg til.

- Det var veldig mykje og varierande vind på standplass., fortel ho.

Fenne tok seg litt inn att på dei neste skytingane, og hadde skote ned ni av tjue blinkar då ho kom i mål etter 12,5 kilometer, to dryge minutt bak vinnar Marte Olsbu frå Froland IL.

- Ein kjem litt utav det når ein ikkje treff. Men eg kom no i mål, seier Fenne og ler.

Andreplassen gjekk til Tiril Kampenhaug Eckhoff. Synnøve Solemdal gjekk seg inn til ein god tredjeplass.

Hilde Fosse, også frå Voss skiskyttarlag, kom seg til mål på ei 37. plass, nesten ni minutt bak vinnaren.

- Dei er litt feige

På herrane sin 15 kilometer fellesstart var rekkjene litt tynnare enn mange hadde ynskja. Heile det mannlege VM-stafettlaget hadde alt reist frå Mo i Rana.

Det synst ikkje Eckhoff noko om.

- Dei er feige då. Me skiskyttarjentene har gått nesten alt no, i alle fall Marte og eg. Det han ingen av gutane gjort, så dei er litt pinglete, sa Eckhoff til NRK etter rennet.

Av dei som stilte til start gjekk Lars Helge Birkeland frå Birkenes IL fyrst i mål. På andreplass kom Erlend Bjøntegaard, og Vetle Sjaastad Christiansen på tredje. Den beste nesten-lokale utøvaren var Erlend Aalvik frå Kvam, på 14. plass. Thomas Fenne starta også men braut etter fyrste skyting.

Bra avslutting

Helga markerer slutten på NM i skiskyting. Sesongen er no over, for Fenne og resten av skiskyttarane.

- Eg er veldig nøgd med sprinten og jaktstarten. Formen var bra, men skytinga kunne vore betre, seier ho.

Planen framover er å slappa av ned med litt langrenn, i hovudsak turrenn.

- No skal eg roa ned og verta betre til neste år.