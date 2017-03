Voss søkjer noregscup

Arrangørbygda Voss vil ha noregscup i skiskyting neste vinter.

- Me har søkt om noregscup 2018, seier arrangementsansvarleg Rannveig Iversen. Ho er styremedlem i Voss skiskyttarlag, som står som søkjar for noregscupen. Det er alle eigarlaga i Voss ski- og tursenter som saman skal arrangera cupen, dersom Voss sin søknad går gjennom.

- Søknadsfristen har enno ikkje gått ut. Så me veit sjølvsagt lite om korleis me ligg an med tanke på å få arrangementet, seier Iversen.

Tre rundar

I skiskyting går noregscupen for seniorane saman med juniorane sin cup. Det er opp mot 600 deltakarar på stemmene, som går frå fredag, laurdag og sundag.

Det er tre rundar i noregscupen som ein kan søkja om å få. Voss har ikkje søkt ein spesiell runde. Arrangementskomiteen for eigarlaga i Voss ski- og tursenter har ambisjonar om å arrangera eitt større langrenn og eitt større skiskyttararrangement kvart tredje år i turnus langrenn- skiskyting-fri.

- I år var det langrenn med noregscup for junior. Så er det skiskyting sin tur før me får eit friår frå større arrangement.

Ikkje trygg

Tore Nyborg seier han ikkje er trygg på at Voss får arrangementet.

- Det er stor konkurranse om stemna. Men at Voss er ein god søkjar, er det ingen tvil om. Både med historikk, arrangementsmessig og når det gjeld infrastruktur, ligg me godt an. Men tildeling av arrangement er også politikk, seier Nyborg.