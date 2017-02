Slo til i Kvalfossprinten

Loke Lyngsgård var berre tre sekund frå pallen i Kvalfossprinten i Holmenkollen med helga.

Voss skiskyttarlag hadde seks utøvarar med i løpet kalla opp etter vossingen Eirik Kvalfoss. Rennet gjekk av stabelen i Holmenkollen laurdag og sundag. Loke Lyngsgård fekk med 4. plassen på sprinten i gutar 13 år, den beste lokale plasseringa i Holmenkollen.

Kvalfossprinten er for 13 til 16 åringar frå heile landet, og eitt av dei største renna i sesongen.

Høg fart

På sprinten, der utøvarane har to liggjande skytingar, fekk Loke Lyngsgård tre strafferundar etter begge skytingane. Men Lyngsgård heldt høg fart i sporet og var med i medaljekampen i gutar 13. Til slutt tok han fjerdeplassen, berre tre sekund frå pallen og 32 sekund frå sigeren.

Ragna Kolve slo til med kanonskyting i jenter 16. Ho trefte på alle ti skota, og tok ein god 8. plass.

Dei andre frå Voss SSL plasserte seg slik på sprinten: 19. plass til Bjørnar Fosse Vaksdal (2-2) i G14, 28. plass til Johannes Skjerveggen Græe (2-4) i G13, 40. plass til Mari Fosse Vaksdal (1-3) i J16 og 71. plass til Hans Tvilde (2-1) i G16.

Kolve best

Sundag var det normaldistanse i Holmenkollen. I desse klassane er det også her to liggjande skytingar. Utøvarane fekk 30 sekund tillegg per bom. Ragna Kolve var best av dei lokale med 17. plass med skytinga 2-0. Loke Lyngsgård vart nr. 19 i sin klasse med skytinga 3-4.

Bjørnar Fosse Vaksdal tok 38. plass (3-2), Mari Fosse Vaksdal 41. plass (3-0), Johannes Skjerveggen Græe 61. plass (5-4) og Hans Tvilde 63. plass (2-0).