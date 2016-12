Ulvik spelar fotball på lag med miljøet

Fotballjentene i Ulvik vil spela på miljøvenleg bane, og cittaslow-bygda vil bruka tid på å finna den beste løysinga.

- Ny kunstgrasbane vert topp. Og sjølvsagt skal banen vera miljøvenleg, seier Bjørk Thorbjørnsen. Ho og lagvenninne på Ulvik sitt jenter 13-lag gler seg over planane om ny kunstgrasbane ved Brakanes skule. Og ikkje minst, over at kunstgrasbanen skal spela på lag med miljøet.

- Det vert noko heilt anna når me får ein miljøvenleg og moderne kunstgrasbane her, seier jentene der dei spelar fotball på grusbanen på skuleplassen. Her er det humpete og vått. Og nokre stader er det så glatt at jentene fell over endes.

CITTASLOW: Leiar i Ulvik IL si fotballgruppe, Øystein Hide, seier klubben har tid til å velja rett.

Framleis gras

Leiar i fotballgruppa i Ulvik IL, Øystein Hide ser fram til betre treningstilhøve ved Brakanes skule.

- Det er berre å sjå korleis det er her no, så skjønar ein korleis me har det i kvardagen. Det er ikkje ideelle treningstilhøve, seier Hide. Målet er å byggja ein miljøvennleg kunstgrasbane for 7-arfotball. Banen skal liggja på grusarealet på skuleplassen, og det er Ulvik herad som skal byggja banen. Idrettslaget skal stå for drifta.

- Naturgrasbanen vår på Holmen er stengt store delar av året, noko som gjer at fotballsesongen vert relativt kort, og medan me venta på at graset skulle gro i vår, kom me på at me burde supplera aktivitetstilbodet i Ulvik med ein kunstgrasbane, seier Øystein Hide. Han understrekar at Holmen framleis vil vera hovudbanen til fotballgruppa.

- Me veit jo aldri når grasbanen er open, så det vert skikkeleg bra med kunstgras, meiner jenter-13-spelarane.

FOTBALLJENTER: Bjørk Thorbjørnsen, Caroline Svngen, Maria Ystanes, Ebba Janssen, Diana Demiri, Kaja Børve, Karen-Marie Bang og Helene Bird.

Cittslow-tid

I cittaslow-bygda Ulvik nyttar ein tid når ein skal få den mest miljø- og brukarvenlege fotballbanen.

- Me har ikkje sett noko dato for når banen skal stå ferdig. Ulvik herad har løyvd pengar til forprosjektering, og me skal jobba saman for at me får eit best mogleg tilbod, både miljømessig og sportsleg, seier Hide.

Han seier ein ikkje har teke stilling til kva materiale ein skal nytta i Ulvik, men slår fast at det ikkje skal nyttast granulat av oppmåla bildekk, slik mange fotballbanar er fylt opp med.

Miljøfare

Diskusjonen om bruk av plasthaldig granulat i kunstgrasbanar har i fleire år gått føre seg utan særleg resultat. Men Naturvernforbundet har fleire gonger vore på banen mot plastproblemet, og oppmodar alle fotballklubbar til å ta problemet på alvor. Spesielt synleg er problemet vinterstid, når fotballbanane må måkast for snø. Då ligg store mengder granulat i snøhaugane ved banane. Og når snøen smeltar renn plasten bort, hamnar i elvar, vatn og i sjø.

Ved inngangen av året var det over 1600 kunstgrasbanar i landet, og Norges Fotballforbund hevdar at dei tek miljøproblemet på alvor. I nyaste utgåva av «Kunstgressboka» som Kulturdepartementet og Norges Fotballforbund gav ut i fjor, heiter det at det er viktig å fjerna granulat på avvegar på grunn av ureining av naturen.

No har Miljøpartiet Dei Grøne landet over starta kampanje mot plastbruken i kunstgraset. Tom Charles Johansen i Vaksdal MDG tok nyleg opp dette i kommunestyret i Vaksdal.

- Miljødirektoratet tilrådde alt i 2006 at ein burde slutta å bruka oppmala bildekk ved etablering av nye kunstgrasbanar. Det er grunngjeve med at det inneheld ei rekkje helse- og miljøfarlege kjemikaliar som kan takast opp av omgjevnadene, sa Tom Charles Johansen.

Sjå til Gjemselund

Cupfinalist Kongsvinger har fått nytt kunstgras på Gjemselund Stadion. Her har ein nytta eCork som fyllmateriale. Dette er 100 prosent naturprodukt utan noko form for tilsetjingar. Fyllmaterialet skal vera slitesterkt, tola vinteren og ein treng ikkje etterfylla like ofte som granulaten.

Men dette er berre fyllmaterialet. Ulvik IL vil at heile banen og anlegget skal vera så miljøvenleg som mogleg.

- Sjølve kunstgraset vil me også at skal vera av mest miljøvenlege typen. Me skal tenkja miljø med tanke på straumbruk til ljosanlegg, og når det gjeld eventuelt gjerde og anna som må byggjast i tilknyting til kunstgrasbanen, seier Øystein Hide.

Om Ulvik går for Gjemselund-modellen, er ikkje avklara.

- Det er det beste me har sett til no. Men det skjer mykje innan dette feltet no, og kanskje dukkar det opp noko heilt nytt. Me har tid til å venta litt med å avgjera kva me skal satsa på, seier leiaren av fotballgruppa.

Best for dyra

Jentespelarane er ivrige i friminuttet på Brakanes skule. Og dei er kjappe med å svara på spørsmål om fotballbanar og miljøvern.

- Me har diskutert litt om miljøfotballbane, og me meiner heilt klart at dette er best på alle måtar, seier Bjørk Thorbjørnsen.

- Det er så mange små plastkuler som vert spreidde ut over heile bygda om ein byggjer ein slik vanleg kunstgrasbane. Og det er mange som har dyr, og det er ikkje bra for dyra om det er slike kuler overalt, seier Caroline Svingen.

Fotball og miljø skal gå hand i hand i cittaslow-bygda, når berre ein finn ut kva ein skal satsa på og banen vert klar. Banen kan truleg tidlegast stå klar ved utgangen av 2018.

- Banen på skuleplassen skal ha godkjent status som reserveanlegg for hovudanlegget i Holmen, ein status det per dags dato er vanskeleg å halda oppe med noverande nivå på underlag og annan standard. Behovet for ein kunstgrasbane må avspegla tenkt bruk av banen, og slik ser ein for seg etableringa av ein 7ar-bane med storleik 50 x 30 meter sidan dei aller fleste fotball-laga i Ulvik speler 5ar- eller 7ar-fotball. Ein godt belyst kunstgrasbane vil vera med og komplettera det heilskaplege tilbodet som no vert etablert ved Brakanes skule: Mangfaldig aktivitet året rundt i trygge omgjevnader, med god garderobetilkomst og med kort og bilfri veg mellom ulike aktivitetar. Dette er folkehelsefremjande, inkluderande og framtidsretta tenking, meiner Øystein Hide.