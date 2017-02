Vossingane gler seg til heimebane i noregscupen

Emma Skjoldli skal kjempa for siger. Mange lokale langrennarar håpar å prestera sesongbeste når norgescupen går på Voss neste veke.

- Eg har som mål å vinna eit noregscuprenn i løpet av sesongen. Og det aller beste hadde vore om det skjedde heime på Voss, seier Emma Skjoldli, som er elev ved NTG -Geilo. Ho er heimefavoritten i kvinner 18 år.

Trenar i Vossalangrenn Tore Tveito er nokså trygg på at Emma Skjoldli er i toppsjiktet. Han trur også Eivor Vestrheim Skjerven, som også går på NTG-Geilo, kan gjera det godt i same klasse.

- Og det vert spennande å sjå kva Karoline Simpson-Larsen for til etter å ha kome heim frå junior-VM i USA. Meisterskapen der gjekk i høgda, og det kan slå ut begge vegar når ho no skal gå her på Voss.

KLARE FOR CUP: Erling Fagerbakke Fosse, Kristian Skjeldal, Eirik Aasbrein, Ingeborg Gjelland Lid, Guro Skjeldal, Lena Vethe. Tuva Bull Hjeltnes, Andreas Vågen, Tore Akerlie, Olav Østerbø Jansen og Stian Gjøstein er mellom dei lokale utøvarane som skal gå noregscup på heimebane.

Sprint-NM

Til no er vel 500 løparar påmelde til noregscupen. Men det er framleis nokre dagar igjen før påmeldingsfristen går ut. Leiar i organisasjonskomiteen Oddvar Jansen trur det kjem opp mot 900 løparar. I noregscupen for junior er det tre årsklassar, 17, 18 og 19/20. Fredag går utøvarane fri teknikk, jentene får 5 km og gutane 10 km. Laurdag er det sprint, og her går utøvarane for NM-medaljar. Sundag vert noregscupen avslutta med 7,5 km /10 km (jentene) og 10 km /15 km (gutane) i klassisk stil.

Emma Skjoldli er god på alle distansane.

- Det er nok dei to distanserenna som eg er best på. Men eg håpar å koma til finalen på NM-sprinten, seier Bulken-løparen.

Guttaboys

Tore Tveito håpar også nokre av vossagutane skal vera med å setja sitt preg på løpa.

- Erling Fagerbakke Fosse er nok det sterkaste kandidaten. Han kan fort koma inn topp ti. Om Hans-Inge Klette kjem opp mot sitt beste kan han også gå eit godt løp, meiner Tveito.

Erling Fagerbakke Fosse gjekk nettopp stafett i NM. Men han har heile tida tenkt på å leggja toppforma til noregscuphelga på Voss. Han går i menn 19/20 år.

- Eg satsar på at det losnar no. 15 km klassisk sundag er min største sjanse til å gjera det godt. Men eg har mål om to topp 20 plasseringar, og gjerne hakket betre på det klassiske rennet , seier langrennaren frå Bergsdalen.

Hans-Inge Klette tok 18. plass i noregscupen i fjor. I år har han ikkje prestert like godt.

- Forma er stigande. Har trena bra etter den fyrste norgescupen, og legg no inn formtopp til norgescupen på Voss. Målsetnaden er å vera mellom dei 30 beste på distanserenna

I noregscupen får dei 30 beste poeng. Dette er målsetnaden til fleire av dei lokale utøvarane. Mellom desse er syskenparet Kristian og Guro Skjeldal.

- Det er ein tøff klasse eg går i denne sesongen, då fleire er eitt år eldre enn meg. Men målet er i ta mine fyrste noregscuppoeng for sesongen, seier Kristian.

- Eg har 25. plass frå noregscupen tidlegare i år. Det hadde vore kjekt å få eit endå betre resultat her på Voss, seier Guro.

Å gå på heimebane er eit pluss.

- Me kjenner løypa inn og ut. Det er ein fordel for oss vossingar. Så me gler oss stort. Dette er heilt klart høgdepunktet for sesongen, seier Tore Akerlie og Olav Østerbø Jansen, som begge går i menn 18 år. Stian Gjøstein gler seg mest til sprinten.

- Eg går for å koma meg mellom dei 30 som går vidare frå prologen. Å gå ein kvartfinale hadde vore spennande, seier Gjøstein.

Snøproduksjon

På skistadion går snøkanoner for fullt. Ein kjempehaug med snø sikrar resten av sesongen for dei lokale langrennarene. Men den snøfattige vinteren så langt gjer at arrangørane dei siste dagane har køyrt ut store mengder snø i løypene.

- Løypene vert gode. Dugnadsgjengen jobbar på spreng. Her skal det vera topp forhold i god tid til konkurransane tek til, seier Oddvar Jansen.

Han meiner arrangementet bidreg godt til det lokale næringslivet. Det er selt 1550 sengeplassar til hotell og andre overnattingsstader frå Ulvik til Myrkdalen. I tillleg er det nokre som bur privat.

- Eg håpar det kjem litt publikum opp på skistadion. Dette er ein flott sjanse til å heia på vore ivrige løparar og sjå komande verdsmeistrar i aksjon, seier Oddvar Jansen. Med seg i organisasjonskomiteen har han: Arnstein Aas (rennleiar), Lars Selheim (nestleiar, økonomi), Stig Gunnar Røthe (sekretær), Tom Jarle Istad Kristiansen (sponsor) og David Inge Tveito (teknisk).