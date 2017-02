Spør innbyggjarane om grensejustering på Oksenhalvøya

Ullensvang herad skal spørja innbyggjarane på Oksenhalvøya om dei framleis ynskjer ei grensejustering, som i framtida gjer dei til ein del av Voss kommune.

Dei folkevalde i Ullensvang er bedne om å koma med sine synspunkt på grensejusteringa som Oksen grendalag har bede om. Fylkesmannen arbeider med saka, og har bede om uttale frå dei involverte kommunane. Etter at ynsket om grensejustering vart fremja, har det vorte avklara at Ullensvang vert ein ny og større kommune, og at Granvin og Voss vert slått saman.

Rådmannen i Ullensvang meiner det er fornuftig å undersøkja om innbyggjarane på Oksenhalvøya framleis ynskjer å verta ein del av Granvin og i framtida ein del av Voss kommune, før det vert teke endeleg avgjerd om grensejustering. Heradsstyret i Ullensvang har samrøystes godkjent denne løysinga.

Ei grensejustering vil føra til at noverande Ullensvang mistar 70 innbyggjarar, og dei inntektene som fylgjer med det. På den andre sida vil utgifter til helse og omsorg, skule, barnehage og tekniske tenester falla bort. Heradet eig veg, lys, og vass- og avløpsanlegg knytt til bustadfelt og hyttefelt på Oksen­halvøya. Dei vil også mista sin del i fjellet Oksen, eitt av dei mest synlege landemerka i fjorden.