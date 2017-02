Starta jakta på VM i Brasil

Christine Hagatun opna sesongen med finaleplass i noregscupen. - Målet i år er VM i Brasil, seier Hagatun.

Vossingen vann semifinalen i noregscupen i Trondheim sist helg, med 3-0 over Marianne Waagan frå Trondheim kickboksing klubb i -60 kg klassen. Men trenar Morten Saksvik valde å trekkja vossingen frå finalen pga. skade.

- Eg gjekk ut med nokre harde side-kicks i starten av kampen for å få min distanse og litt respekt. Dette fekk eg, og eg kunne styra kampen slik eg ville. I siste sekund trefte eg olbogen hennar med eit svingspark og vrikka ankelen i det eg sette han ned på matta. Etter kort tid hadde eg problem med å stå på foten. Dette var veldig surt då eg skjøna at finalen kom til å ryka, seier vossingen som går for Fana Kickboxingklubb.

Blå og hoven

Det er ny Noregscup om tre veker og fem veker til Irish Open.

- Eg var redd eg mista poenga for 2. plassen, men heldigvis fekk eg dei med meg sjølv om eg trekte meg, seier ho og legg til:

- Ankelen har fått nokre rolege dagar, men er framleis blå og hoven, men eg skal vera klar til neste noregscup, seier Hagatun.

Fleire hovudmål

Hovudmåla til Hagatun i år er NM, verdscupen og VM i Brasil.

- NM går i Oslo i slutten av mars. Og så er det fleire verdscupstemne. Desse fungerer også som kvalifisering til VM i Brasil.

- Om eg går opp mot mitt beste, så kan eg bli teken ut til VM. Men eg har slite mykje den siste sesongen og eg slit litt med sjølvtilliten. Men eg får ein del svar når eg har gått den fyrste internasjonale konkurransen for sesongen. Eg plar å gjera det betre i utlandet enn her heime, seier Hagatun.