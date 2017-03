Stor snøskredfare

Faren for snøskred i Hardanger er i dag stor, ifylgje NVE sin oversikt på www.varsom.no. Dette er grunna nytt, stort snøfall i deler av regionen. NVE anbefaler alle skiløparar og skuterkøyrarar å halda seg unna skredterreng. Dei melder også at enkelte vegstrekningar kan vera utsett. Voss har faregrad 3, betydeleg, i dag. Det er venta at faregraden skal gå ned eitt hakk for Hardanger i morgon, onsdag, til 3. Det vert også same grad for Voss i morgon.