Suksess for Bjørke-hest

Bjørkeknekten, oppdretta av Nils T. Bjørke, vann ein av hovudpremiane under Martin Austevolls Æresløp i Bergen laurdag. Bjørkeknekten, som er eigd av Stall Kongen og Knekten i Bergen, gjekk til topps i 7. løpet, og fekk 40.000 kroner i vinnarpremie. Seksåringen frå Bjørke passerte dermed 300.000 innkøyrt totalt med solid margin. Elles kom Super Strong, eigd av Stall Strongest There Is, på 5. plass i 5. løpet. Fireåringen gjekk på ny pers, 16,8, og fekk 5000 i premie. Vital Snuppa til Toril og Kjell Jostein Herheim fekk 6. plass i 2. løpet. Ho gjekk på 33,4 og fekk 3000 i premie.