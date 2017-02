Sunnmøring tek over Veko

Kjetil Kriken vert den nye sjefen for Ekstremsportveko.

- Gratulera med ny jobb! Kven er du?

- Takk. Eg er ein 28 år gammal kar, fødd med ski på beina i Ørsta. Eg tok ein bachelor i marknadsføring, reiste tilbake til Ørsta og jobba i hotellbransjen, og seinare vart eg leiar for «Ørsta reiselivslag og turistkontor». I Ørsta var eg også med å driva X2-festivalen, der eg til slutt vart sponsorsjef. Etter kvart hamna eg i eit reklamebyrå i Oslo, der eg har vore til dags dato.

- Korleis kjennest det å vera den nye leiaren for Veko?

- Det kjennest som eit veldig stort verv. For ein utombygding som meg så er Voss synonymt med Veko, og vica versa. I 20 år har festivalen hatt utruleg mykje å seia for ekstremsportsmiljøet i Noreg, og eg synest det har vore ein stor suksess. Sånn sett er det litt press, men ut frå historia, så veit eg at det er ein veldig solid festival. Eg skal ikkje finna opp hjulet på nytt, eg skal halda fram med det som er bra.

- Kva gjorde at du søkte på jobben?

- Eg blei tipsa om stillinga av venner i miljøet. Eg meiner dette er ei av dei meste attraktive stillingane i festival-Noreg, om ikkje sports-Noreg. Så for meg var det ei verkeleg draumestilling. Eg veit mange var interessert i stillinga, så det kjennest godt å vera den som vart engasjert.

- Driv du sjølv med sport?

- Eg står mykje på ski; både på storfjellski og i pudder, men også litt hopp og sprett i parken. Tidlegare har eg vore aktiv konkurransekøyrar i alpint, og likar også å klatra og buldra. Eg likar å prøva nye sportar, noko eg ser fram til å gjera i den nye stillinga mi.

- Kva betyr Veko for deg?

- Vel, eg har vore publikum to gonger, og har masse venner i ekstremsportmiljøet der. Veko har såleis mykje å seia for meg. Det er ei stadfesting at folk reiser langt for å komma til ei bygd som Voss, då har Veko og bygda mykje å seia for ein person. Det burde ha mykje å seia for landet elles, så eg har lyst å setja på agendaen kor viktig festivalen er. Det å laga næringsliv ut av sport og aktivitet, er noko veldig få får til.

- Kva kan dei som brenn for Veko venta seg?

- Eg skal vera ein sjef som er der, lyttar og pratar med folk. Med mange involverte er det sjølvsagt mange meiningar, men det er også viktig at eg leiar festivalen mot klubbane og miljøet sine visjonar. Samtidig kan folk venta seg, med min bakgrunn i marknadsføring, at eg vil vera synleg saman med festivalen. Eg trur eg vil balansera den kommersielle delen godt, sponsorar er viktige for å utvikla sportsgreinene ytterlegare.

- Kva med festivaldelen? Skal de booka det «neste store», eller gå for kjende trekkplaster?

- Det skal fyrst og fremst kjennast som ein sportsfestival, men med ei feiring av at ein møtest og kjem i lag. Då er det ein balanse av kva ein tek inn av artistar som er viktig, så det ikkje blir ein musikkfestival. Der kjem eg til å lytta til dei som har vore med på denne delen over tid.

- Kva er Voss i dine auge?

- Eg har eit veldig bra bilete av Voss. Voss har fått til mykje av det andre bygder drøymer å få til av sports- og aktivitetstilbod. Det syner at folk, kommune og næringsliv har hatt lyst å få det til, og har jobba mot same mål, noko som ofte er sentralt i suksessar. Og så er det ein veldig inkluderande plass. For ein fyr som meg, som likar å snakka med folk, er det bra at vossingar snakkar tilbake.