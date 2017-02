Testa OL-bakken i Sør-Korea

Vinjar Slåtten og Tevje Lie Andersen køyrde finale i verdscupen i neste års OL-bakke.

- Kjekt å vera i finalen i OL-bakken og vita at dette er ein bakke som verkar å passa meg bra. Bakken er god, og veldig lik bakken i Myrkdalen, seier Slåtten. Han enda til slutt på 15. plass i prøve-OL i Sør Korea med helga. På plassen bak kom Tevje Lie Andersen. Rennet vart vunne av verdscupleiar Mikael Kingsbury frå Canada. Han hadde med seg Dimitry Reiherd, Kazaksthan, og Marquis Philippe, Canada, på pallen.

FOTO: FIS-FREESTYLE

Prøve-OL

Konkurransen i Pyeongchang vart arrangert etter OL-metoden. Fyrst ei kvalifisering der åtte går vidare, så ein kvalifiseringsrunde til der nr. 9-28 køyrer om att om dei siste åtte siste plassane i finalen.

- Fyrste runden var bra, då låg eg på 11. I andre runden feila eg stort, det var litt høgare poeng denne runden og eg vart difor dytta ned til 14., då poenga frå 1. runde òg er gjeldande. I finalen så køyrde alle veldig reint, eg landa dårleg oppe og vart trekt mykje for det. Det vart dermed eit stykke opp til dei beste i finalen. Det var sjølvsagt kjedeleg, seier Vinjar Slåtten.

Tevje Lie Andersen er også godt nøgd med tilhøva i neste års OL-bakke.

- Eg er godt nøgd med å koma til finalen i ein konkurranse der alle leverte godt. Treninga og kvaliken er eg godt nøgd med, men det er bittert at eg rota det til i finalen, men sånn er det. Eg byrja bra i finalen, men nedover midtpartiet gjekk eg litt for langt ut av linja, og dermed fekk eg nokre slag. Det var ein nokså lett bakke, så ein liten feil var nok til at ein var ute av kampen, seier Lie Andersen.

Fin kultur

Utøvarane treivst også godt elles i neste års OL-anlegg.

- Eg treivst veldig bra. Me var i ein liten by oppe i fjellet utanfor Pyeongchang, og det var ikkje så stort meir enn trening og restitusjon dagane gjekk til. Me møtte mange hyggjelege folk og fin kultur, seier Tevje Lie Andersen.

Etter ein litt tung sesongstart har dei to landslagskøyrarane frå Voss levert fleire gode resultat dei siste vekene.

- Det ser ljosare ut enn på lenge, seier Vinjar Slåtten.

Utøvarane er no i Japan, der verdscupen held fram i Tazawako, der det er vanleg kulekøyring og parallell kulekøyring på programmet komande helg.