Åting på Rallarvegen vert utsett

Søknaden om åting på Rallarvegen vert send på nyhøyring, som også skal skaffa heradet betre faglege vurderingar til saka.

Næringslivet langs Rallarvegen ynskjer ei permanent ordning for å kunna åta på Rallarvegen også på strekningen Finse-Lågheller. For dette området gjeld strenge reguleringar, i tråd med ynsket om å sikra villreinen i området tilgang til beiteområda på begge sider av Bergensbanen.

Høgre-representant Stig Yngve Røkenes reagerte på at saka som vart presentert for heradsstyret nyleg, i staden galdt eit framlegg om ei prøveordning over tre år. Han etterlyste også høyringsuttale frå villreinnemnda for Hardangervidda, og kritiserte grunnlaget for den enkle rapporten som var utarbeidd av Statens Naturoppsyn til saka. Her vart det vurdert korleis villrein i området har takla aktiviteten med åting på Rallarvegen, i dei to åra det har vore prøvd ut. Fjellstyret i Ulvik har uttalt seg mot åting som ei permanent ordning, dei har ikkje vurdert noko ny prøveordning, peika han også på.

Fagleg tyngde

- Me bør høyra dei som skal høyrast, og Nina (Norsk institutt for naturforsking) bør også involverast, for ein fagleg uttale, sa Røkenes.

Etter debatt og eit gruppemøte, gjorde Ap, Sp og Høgre framlegg om å utsetja saka. Dei ynskjer ein heilt ny høyringsrunde, og i tillegg ei fagleg vurdering frå Nina og andre forskingsmiljø.

Saka vart utsett mot Venstre sine fire røyster.

Håkon Gjerde (V) varsla alt tidleg i debatten at han meiner det er mogeleg å ha ein ny prøveperiode, og samtidig førebu ei rullering av reguleringsplanen for området, der eit permanent løyve vert utgreidd.

At saka no kom i form av eit framlegg om ny prøveperiode, skuldast at arbeidet med eit permanent løyve vil vera ein meir omfattande prosess, sa fungerande rådmann Reidar Meel. Ved eit mellombels løyve kunne dei sanka meir erfaring og kunnskap om verknadene.

Han lova å ta innvendingane frå heradsstyret ad notam.

- Framleis ein sjanse?

- Vert saka så mykje seinka at me ikkje rekk vedtak i aprilmøtet, undrast Håkon Gjerde. Han såg føre seg at det ikkje ville verta mogeleg med åting denne våren, då. Administrasjonen hadde derimot tru på at det ville vera tid nok til å gjennomføra høyring og få saka fram til heradsstyremøtet i slutten av april.