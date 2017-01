Tjuveribande må i fengsel

Fem polske statsborgarar er dømt til fengsel i Hardanger tingrett for ei rekkje tjuveri og innbrot mot slutten av 2016. Lengste straffa er på to år.

Historia startar i Odda 8. oktober 2016, då ein mann stal eit par sko frå ein butikk i sentrum. Mannen hadde prøvd skoa og bede butikkinnehavaren henta same par i ein annan storleik. Då han kom tilbake, var «kunden» forsvunne og hadde teke med seg skoa han prøvde på. Butikkinnehavaren låste butikken og gjekk for å sjå etter vedkomande, som han såg sette seg inn i ein utanlandsk bil. Han tok bilete av bilen og varsla politiet.

«Forgot to pay»

Same dag, og tre dagar seinare i oktober, skal den aktuelle gjengen ha fylt drivstoff på bensinstasjonen i Eidfjord og stukke av frå rekninga ved begge høve. Ein tilsett ved stasjonen noterte seg registreringsnummeret på bilen og kontakta politiet, som fann at det var same registreringsnummer som på bilen på biletet frå Odda.

Politiet stogga difor bilen langs rv. 13 ved Fresvik i Ullensvang då den var på veg mot Odda att. Ein av dei domfelte skal då ha sagt «oh, we forgot to pay». Politiet ransaka bilen, og fann både stolne sko pluss andre gjenstandar som dei mistenkte var tjuvgods i tillegg til verktøy som brekkjern, skrutrekkjarar og kubein.

Innbrot på Stanghelle

Dei fem vart då sette i arresten i Odda. I bilen fann politiet også eit kamera, som synte bilete av dei fem tiltalte framføre ei hytte i Hardanger. Ein av dei tilsette hjå politiet kjente igjen hytta og visste kven som var eigaren, som igjen fekk beskjed om å sjekka hytta si for innbrot. Det hadde det vore, og politiet tok seg til hytta der det såg ut som dei fem hadde hatt tilhald i fleire dagar. Gjennom den vidare etterforskinga har det kome fram at dei fem skal ha brote seg inn fleire andre stader i Sør-Noreg, til dømes i ein bustad på Stanghelle der dei mellom anna stal bunadssyljer, smykke og kontantar.

Mobile vinningskriminelle

I retten forklarte dei tiltalte at dei opphavleg skulle på ferie til Noreg, og at dei ikkje hadde planlagt å gjera innbrota. Men då dei kom til landet opplevde dei at det var såpass dyrt å reisa i Noreg, at den eine av dei føreslo å gjera innbrot slik at dei kunne skaffa seg pengar. Retten festa ikkje lit til denne forklaringa grunna utstyret dei fem hadde med seg i bilen, og skildrar dei som mobile vinningskriminelle som hadde vore vanskelege å ta dersom dei ikkje eksponerte seg sjølv ved bensinstasjonen i Eidfjord og vart kopla til hytta i Hardanger.

Gjengen skal ha stole verdiar for nærare 800.000 kroner til saman, og gjort skadeverk for minst 35.000 kroner. Innbrota i dei fem bustadhusa vert omtala som ei belastning for bebuarane.

To års fengsel

Dei fem erklærte seg skuldige eller delvis skuldige i tiltalepunkta, og i retten vart alle dømt for fem tilfelle av grovt tjuveri eller medverknad til grovt tjuveri, to tilfelle av tjuveri, eitt tilfelle av innbrot eller medverknad til innbrot og eit tilfelle av skadeverk. To av dei vart også dømt for eit tilfelle av mindre tjuveri. Straffutmålinga vart eitt år og ni månaders fengsel for fire av dei, medan den eldste må to år i fengsel. Dei fem må også betala diverse skadeerstatningssummar på alt frå 3000 til 6000 kroner til ofra. Dei fem tiltalte er i alderen 27 til 22 år og kjem frå same byen i Polen.