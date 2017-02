Tre fine skiturar frå Rong

På Rong Fjellstove kan ein overnatta og få tradisjonsrik mat frå Voss. Dei tilbyr også aktivitetar og turar i fjellområdet. Parkering på fjellstova mot avgift.

Familievenleg tur: På stølsveg til Løkjane

Tidsbruk: 1,5-2 timar gangtid opp og det halve ned i barnetempo.

Stigning/lengde: 150 m/2,5 km.

Rong Fjellstove ligg på 440 moh. og her skal det lite snø til for kunna gå på ski langs stølsvegen sørover mot Løkjane. Dersom det er vind og surt vêr er her likevel lune stader i skogen. Terrenget rundt Rong er slakt og småkupert. Med små ungar i pulk eller på eigne ski, kjem ein ofte ikkje så langt. Her er det fine bakkar å skri i og eigna stader å laga seg eit lite pølsebål undervegs. Etter 1 km og ein liten time i barnetempo, er du ved stølen Haugamoen. Inn hit er det flatt og fint og fine område for skileik og bål. Held du fram vidare stig vegen oppover, og etter endå ein liten time er du framme på det flate, fine området ved stølsgrenda Løkjane. Her er fint med skileik og bål. Heimturen vert artig med fin unnabakke som du gjer unna på få minutt attende til Haugamoen på ski eller akebrett.

LØKJANE: Stølsgrenda Løkjane har fine flater og furutre.

Middels krevjande tur: Roleg opptur mot Allmenningane

Tidsbruk: 2-3 timar gangtid opp og litt mindre ned.

Stigning/lengde: 200 m/5 km kvar veg.

Frå Rong kan du velja ein fin tur mot aust til Allmenningane. Rong ligg på 440 moh. og her skal det lite snø til for kunna gå på ski langs stølsvegane innover. Dersom det er vind og surt vêr, er her likevel lune stader. Terrenget er slakt og små­kupert og såleis også godt eigna som familietur. Frå Rong er det om lag 5 km til stølane i Allmenningane. Du får ei roleg og jamn stigning på om lag 200 høgdemeter opp til Furevasshøgda. Her er det fint med ein rast like ved Vargarhytta på oppsida av vegen. Ein tur oppover mot Trappe­fjellet gjev fine nedrenn. Vil du vidare innover til Allmenningane, er det ein liten unnabakke ned til Furevatnet og så heller flatt vidare­ innover. Snart får du Øyasetstølane på høgre hand med fjelltoppane Kistenuten og Herdabreida bratt oppover. I austre kant av fjellet ligg Gjellestølen som rett innanfor gjev deg utsikt over Hardangerfjorden. Frå Øyaset er det eit par km slakt innover og du kjem til Allmenningane. Dei fleste stølane i området høyrer til gardar på Bordalen. Frå Allmenningane kan du halda fram den nye stølsvegen vidare inn til stølen Helgaset. Herfrå er det fint å gå opp til fjelltoppen Tinden. Retur samme vegen, eller du kan skri ned på Hanselavatnet og koma ned Hansela­dalen eller ned Trappe­fjellet. Ver obs på at somme skråningar kan vera bratte og rasfarlege.

STØL: Allmenningane med fine stølshus.

Krevjande tur: Topptur til Karaldenuten

Tidbruk: 2-3 timar opp.

Stigning: 650 m.

Rong ligg på 440 moh. og her skal det lite snø til for kunna gå på ski langs stølsvegen sørover mot Løkjane.­ Dersom du vil på Karalde­nuten, så ta av ved demninga til Grungavatnet mot vest og fylg traseen til den merka sommarløypa til topps. Her kan vera rasfarleg, så du må venta til påsketider slik at snøen har sett seg for å ta denne vegen. Tidlegare på vinteren må du runda toppen og komma opp frå vestsida frå stølen Løkjane og om Steinsetvatnet. Oppe på toppkanten får du ei panoramautsikt 1295 m over den blå Hardangerfjorden, der Folgefonna sin kvite kuppel ligg rett bak. Rett nedunder fjellet mot sør går også den stupbratte Roaldsdalen ned til Ålvik, som ligg i skjul der nede ved fjorden. Her kom tyskarane opp i april 1940 frå Ålvik til Rong. Nyt utsikta og gled deg til eit artig og tøft nedrenn.