Tre fine skiturar frå Upsete

Togturen til Upsete er ei oppleving, med bratte gjel nedunder og høge fjell over deg. Mjølfjell Ungdomsherberge tilbyr mat og overnatting.

Familietur: Nedfart til Ørnaberget

Tidsbruk: 1,5-2 timar til Ørnaberget. Til Slon­dalen: + 1 time. Til Ljosandbotn + 1 time.

Stigning/lengde: 200 m slak unnabakke/5 km.

Du har kanskje sykla Rallarvegen frå Upsete og nedover, og det er også her skiløypa går langs vassdraget. Undervegs er det fint med ei skikkeleg rast, bål og aktivitetar for borna. Pass på å ta deg god tid ved utløpet av Langavatnet der det er smalt og sidebratt mellom fossen og jernbanen. Vanlegvis går her greitt, men det kan vera hard snø der. Dersom du vil ha ei ekstra oppleving, så ta ein avstikkar innom Slondalen. Om lag ein km før du kjem til Ungdomsherberget tek du av til venstre og fylgjer den snødekte bilvegen om lag ein km inn til utløpet av Slondalsvatnet. Ver forsiktig i utløpet, men elles er vatnet vanlegvis heilt trygt å gå på med ski. Her kan du gå inn til Slondal-stølane. Dersom du skal ta toget heim att samme dagen, så tek det ein liten halvtime frå ungdomsherberget å gå opp til Ørnaberget stasjon der alle lokaltog stoggar. Du kan også halda fram i fine løyper nedover til Ljosandbotnen stasjon. Legg då på éin time frå Ungdomsherberget.

UPSETE: Upsetedalen er fin og slak nedover mot Mjølfjell. Raundalsryggen i bakgrunnen.

Middels krevjande tur: Til perla Kaldevasshytta

Middels krevjande tur.

Tidsbruk: 2-3 timar opp. 1,5 time ned att.

Stigning: om lag 450 m.

Turen startar på Upsete om lag 840 moh. der du i roleg stigning tek oppover forbi Upsete Fjellstove. Vinterløypa går om lag i samme trasé som den t-merka sommarløypa. Utpå vinteren før påske vert vinterløypa kvista. Frå høgdedraget «Appelsinhaugen» går du austover i dalen og kjem etter kvart til kanten av Geitavatnet. Her tek du sørover og oppover mellom Sauafjellet og Grånesene. Vel framme ved «Skreppesteinen» får du ein liten unnabakke før du fylgjer Gangdalen og vassdraget innover til Kaldavatnet og hytta. Her kan du ta ein matpause før du tek turen heimover att, eller overnattar til neste dag. Der er ikkje proviant på hytta som har om lag 30 sengeplassar. Hytta er eigd og driven av Voss Utferdslag. Ruta er kvista før påske.

KALDEVASSHYTTA: Hytta ligg vakkert til i kupert fjellandskap.

Krevjande tur: Til Trollanut og Fosskavldalen

Tidsbruk: 2 timar opp. Om lag 1 time ned att. Om Bleienuten på veg opp til Trollanuten +1 time. Heimtur vidare til Fossdalsskavlen +2 timar.

Stigning: Om lag 750 m.

Turen startar på Upsete om lag 840 moh. Derifrå får du roleg stigning oppover. I starten kan du fylgja løypa mot Kaldevasshytta til «Appelsin­haugen». Du skrir så slakt nedover, går over Jernhusvatnet og fylgjer langs elvegjelet oppover på austsida av Upseteeggi. Etter ein god time er du i kanten av Kreklevatnet. Her kan du få ein lengre­ tur ved å ta ein avstikkar til Bleienuten, 1465 moh. Kortaste vegen går frå Kreklevatnet der det stig brattare opp til Trollanuten 1514 m.o.h. Storslått utsikt i alle retningar. Flåmsdalen ligg no rett under deg mot aust og du ser Reinungavatnet, Gravhalsen Høgfjellshotell og linja til Flåmsbanen. Mot nordaust ser du ut i Aurlandsfjorden. Vidare bakover ser du Lærdalsfjellet og bakanfor det stikk fjella Hurrungane i Jotunheimen opp. Mot sør ligg Vossa­skavlen, Vassfjøra og Øykjafonn og heile Raundalsryggen. Heilt mot vest ser du Lønahorgi over Voss. Dersom du vil ha ein endå lengre tur, kan du halda fram i lett terreng mot nordvest og skri ned i Fossdalen. Herfrå får du ein bratt, men ikkje så lang kneik opp på Fossdalsskavlen, turens høgaste punkt på 1550 m.o.h. med vid utsikt. Du tek i så fall heimturen ned Breidalen, og kjem etter flotte nedrenn til Upsete stasjon.